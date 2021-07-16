廣闊低壓區殺到　天文台料明起落足9日雨　周日、周一狂風雷暴

撰文：黃金棋
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天文台自上周三（7日）「小暑」發出酷熱天氣警告，持續逾一周後，終在今早（16日）除下。天文台料，今日將有驟雨可降降溫。天文台預測，現時位於南海東北部的廣闊低壓區，會在周末至下周中期，為華南沿岸帶來驟雨及雷暴；而未來九日的天氣預報，亦預料會大致多雲及有驟雨，下周日（18日）、一（19日）更將有狂風雷暴，市民外出緊記帶備雨傘。
另外，天文台亦預料，位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，將橫過台灣以東海域。根據歐美預報，該低壓區大致移向日本或上海一帶。

▼7.13酷熱天氣▼

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今日（16日）天色明顯比過去幾日轉差，天文台解釋，位於南海東北部的廣闊低壓區，正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早港島南區及元朗錄得超過20毫米雨量。驟雨亦為本港稍降溫，酷熱天氣警告於今日9時45分取消，即自7月7日「小暑」發出以來，持續約210小時。

天文台料今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下午短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏東風。展望周末及下周初天氣不穩定，有驟雨及雷暴，而明日（17日）則大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；氣溫介乎27至31度。

而周日（18日）及下周一（19日）同樣多雲，有驟雨及狂風雷暴，下周一雨勢有時更頗大；而兩日的「顯著降雨概率」更為「高」。天文台料其後多日亦多雲有雨，明日起連續九日亦不見陽光。

西北太平洋低壓區逐漸發展

另外，天文台料位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，橫過台灣以東海域。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區發展較緩慢，大致向日本一帶移動；下周五（23日）海平面中心氣壓最低為975 hPa，即達颱風程度。而美國全球預報系統（GFS）預測該低壓區下周四（22日）已接近上海一帶，海平面中心氣壓最低為948 hPa，達強颱風程度。

▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼

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天文台預測，現時位於南海東北部的廣闊低壓區會在周末至下周中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。（資料圖片／李澤彤攝）
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