廣闊低壓區殺到　天文台料明起落足9日雨　周日、周一狂風雷暴

天文台自上周三（7日）「小暑」發出酷熱天氣警告，持續逾一周後，終在今早（16日）除下。天文台料，今日將有驟雨可降降溫。天文台預測，現時位於南海東北部的廣闊低壓區，會在周末至下周中期，為華南沿岸帶來驟雨及雷暴；而未來九日的天氣預報，亦預料會大致多雲及有驟雨，下周日（18日）、一（19日）更將有狂風雷暴，市民外出緊記帶備雨傘。

另外，天文台亦預料，位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，將橫過台灣以東海域。根據歐美預報，該低壓區大致移向日本或上海一帶。



▼7.13酷熱天氣▼



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今日（16日）天色明顯比過去幾日轉差，天文台解釋，位於南海東北部的廣闊低壓區，正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早港島南區及元朗錄得超過20毫米雨量。驟雨亦為本港稍降溫，酷熱天氣警告於今日9時45分取消，即自7月7日「小暑」發出以來，持續約210小時。

天文台料今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下午短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏東風。展望周末及下周初天氣不穩定，有驟雨及雷暴，而明日（17日）則大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；氣溫介乎27至31度。

而周日（18日）及下周一（19日）同樣多雲，有驟雨及狂風雷暴，下周一雨勢有時更頗大；而兩日的「顯著降雨概率」更為「高」。天文台料其後多日亦多雲有雨，明日起連續九日亦不見陽光。

西北太平洋低壓區逐漸發展

另外，天文台料位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，橫過台灣以東海域。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區發展較緩慢，大致向日本一帶移動；下周五（23日）海平面中心氣壓最低為975 hPa，即達颱風程度。而美國全球預報系統（GFS）預測該低壓區下周四（22日）已接近上海一帶，海平面中心氣壓最低為948 hPa，達強颱風程度。

▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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