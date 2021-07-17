雷雨區逼近　天文台料明起有狂風雷暴　熱帶低氣壓將升級撲向溫州

本港天氣「焫焫焫焫焫焫着」一周後，迎來大雷雨。天文台今早（17日）約10時，一度發出特別天氣提示，指香港以東海域繼續有雷雨區發展，或會影響本港。在中午時分，雨帶由西貢逐漸擴展至將軍澳、馬鞍山一帶。市民出街，記得帶備雨傘，以免成為「落湯雞」。

不穩天氣預料將持續一段時間，天文台9天天氣預報資料顯示，明日（18日）起至7月26日都會有驟雨，周日及下周一雨勢有時頗大，更有狂風雷暴。到下周四（22日）「大暑」才會短暫時間有陽光。

另外，一股熱帶低氣壓正從菲律賓附近，移向台灣以東海域。天文台預料會逐漸升級為熱帶氣旋，橫過台灣後，將升級為颱風，料於下周四（22日）撲向福建溫州，成為今年首個吹襲中國的熱帶氣旋。



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位於南海北部的廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台今早10時一度發出特別天氣提示，指香港以東海域繼續有雷雨區發展，並可能會在未來兩、三小時（即中午時分）影響本港，提醒市民請留意天氣變化。

過去兩小時，西貢開始下雨，雨區逐漸擴展至將軍澳及馬鞍山，直迫沙田。天文台預料，今日本港大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩偏東風，氣溫介乎27至31度，濕度81%。

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（天文台網頁截圖）

熱帶低氣壓料可「升呢」颱風撲向福建溫州

另外，中午時份，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，集結在台北之東南偏東約1,360公里，預料會以時速15公里向西北移動，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。

該股熱帶低氣壓相信會增強成熱帶風暴，預料會在下周三（21日）橫過台灣北部，至周四（22日）撲向福建溫州，成為今年首個吹襲中國的熱帶氣旋。

（天文台截圖）

未來九天均有雨 下周四起才見短暫陽光

天文台預料，未來兩、三日天氣持續不穩，有驟雨及雷暴。下周日、一（18、19日）將會多雲、有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料至下周四（22日）才會有短暫陽光，但仍會有幾陣驟雨、局部地區亦會有雷暴。

▼7.13酷熱天氣▼

