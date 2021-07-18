打風｜天文台今晚至明早擬掛一號風球　南海北部低壓區靠近兼增強

本港天氣不穩，天文台預告或將掛一號波。天文台今(18日)午發出特別天氣提示，預料位於南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，並稍為增強，但仍與香港保持一段距離，預計本港普遍風勢在短期內不會明顯增強。天文台會視乎該低壓區的移動及發展，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。未來一周天氣預測方面，則維持幾陣驟雨。

澳門氣象局亦同步發出天氣預告，隨後已於下午5時懸掛一號風球，澳門當局預料將在晚間維持。



7月18日的衞星圖顯示，在西北太平洋及南中國海，各有一個熱帶氣旋發展，其中西北太平洋為熱帶風暴「煙花」，料吹襲台海兩岸，而南中國海的尚處較雛型的低壓區，兩者會否互相影響，是未來關注之處。（天文台圖片）

(天文台截圖)

黃雨見彩虹 天文台料颱風煙花襲台海兩岸 周五為港帶來高溫煙霞

▼7.18早上多區見彩虹▼



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本港今早一度於早上6時20分發出黃色暴雨警告，未幾已於早上近8時取消，不過，天氣不穩情況陸續有來。天文台於下午4時發出特別天氣提示，預告今晚至明早考慮發出一號戒備信號，又表明與該低壓區相關的狂風驟雨及雷暴會在今晚及明日繼續影響廣東沿岸。

天文台最新預報則顯示，明日起仍繼續有驟雨及狂風雷暴，本周三（21日）中學文憑試放榜當天，天文台預測大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。

澳門氣象局預測低壓區將增強至熱帶風暴。（澳門氣象局圖片）

澳門已掛一號波

與此同時，澳門氣象局今日下午亦同步發佈特別信息，指位於南海北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，氣象局表明將於短時間內發出一號風球。預料與其相關的雨帶將為澳門帶來不穩定天氣，未來數日本澳風勢有所增強及有大驟雨。相隔一小時後，澳門已於下午5時懸掛一號風球，澳門氣象局預料將在晚間維持。

熱帶氣旋「煙花」未來數天走向預測



另一邊廂，位於台灣以東海域的熱帶氣旋「煙花」已增強為熱帶風暴，會在未來數天橫過台灣以東海域，移向中國東南沿岸一帶，在本周五（23日）在本港東北方向約800公里擦過。風雖遠，但仍對本港有影響，不過不是帶來風雨，而是會如過往「東登」的颱風，令本港風力大減，天文台料會酷熱且有煙霞，之後數天仍會維持幾陣驟雨。