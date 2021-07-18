打風｜天文台掛1號風球　低壓區升呢熱帶低氣壓　將在南海轉大彎

本港天氣不穩，天文台今晚（18日）9時40分發出一號戒備信號，並預料晚間維持一段時間。位於南海北部的熱帶低氣壓正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，台灣以東又有熱帶風暴「煙花」，據天文台的路徑預測，影響香港的熱帶低氣壓會在南海「轉大彎」，料因與「煙花」相距只有約1,000公里，產生藤原效應所致。



天文台於晚上9時，發出特別天氣提示，指預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，並預料香港有狂風雷暴。在9時45分再預警未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



天文台預測熱帶低氣壓未來數日將在南海轉大灣，期間會增強為熱帶風暴，又會減弱，再又增強，主要在本港西南方200至400公里間移動。(天文台圖片)

今晚及明早有狂風驟雨

本港今早一度於早上6時20分發出黃色暴雨警告，未幾已於早上近8時取消，不過，天氣不穩情況陸續有來。天文台於下午4時發出特別天氣提示，預告今晚至明早考慮發出一號戒備信號，又表明與該低壓區相關的狂風驟雨及雷暴會在今晚及明日繼續影響廣東沿岸。



天文台於晚上9時40分，正式發出一號戒備信號，指該熱帶低氣壓的外圍雨帶會在今晚(18日)及明早為廣東沿岸帶來狂風驟雨，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，本港短期內普遍吹強風的機會較低，預計一號戒備信號會維持一段時間，市民明早外出前請留意最新天氣消息。

▼7.18早上多區見彩虹▼



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按照天文台的熱帶氣旋路徑預測圖，該熱帶低氣壓本周將在南海移動，並轉大灣，周二晚增強為熱帶風暴，周三晚因在湛江一帶擦過陸地而可能減弱為熱帶低氣壓，其他向南轉彎入海，到周五晚再增強為熱帶風暴，其主要移範圍在本港西南方200至400公里間，其後去向有待天文台再公布。

天文台晚上再發布九天天氣預報，周一及周二天氣頗差，有大驟雨及狂風，亦有幾陣雷暴，吹和緩至清勁程度的東至東南風，離岸間中風力達強風程度，即3號風球風力。本周三（21日）中學文憑試放榜當天，天文台預測間中有驟雨，局部地區有雷暴。

澳門氣象局預測低壓區將增強至熱帶風暴。（澳門氣象局圖片）

與此同時，澳門氣象局今日下午亦同步發佈特別信息，指位於南海北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，氣象局表明將於短時間內發出一號風球。預料與其相關的雨帶將為澳門帶來不穩定天氣，未來數日本澳風勢有所增強及有大驟雨。相隔一小時後，澳門已於下午5時懸掛一號風球，澳門氣象局預料將在晚間維持。

澳門氣象局表示，在下午5時熱帶低氣壓集結在澳門東南偏南約130公里（距香港約300公里），正緩慢移動，預測明日下午增強為熱帶風暴，再朝西北偏北移向台山與陽江之間，距澳門約70公里（距香港約130公里）。局方在下午6時表示，在明日清晨至早上改發3號風球的可能性為中等。

熱帶氣旋「煙花」未來數天走向預測

