兜圈風球｜查帕卡與煙花環流暫未相互影響　藤原效應4年前出現過

撰文：勞敏儀
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踏入風季，兩個熱帶氣旋先後進入本港800公里範圍，其中熱帶風暴「查帕卡」今午（19日）更集結在香港西南200公里內，其後呈「C」字型移動，按目前預測路徑，或與其後逼近的強烈熱帶風暴「煙花」產生「藤原效應」。天文台解釋，由於「查帕卡」引導氣流較弱，導致移動慢又在「兜圈」，加上對其移動路徑及強度存變數，它與「煙花」會否形成「藤原效應」仍須觀望。過去五年，產生該效應的熱帶氣旋包括2016年8月的「獅子山」及「蒲公英」、2017年7月的「納沙」及「海棠」。

下午1時，熱帶風暴「查帕卡」集結在香港之西南約190公里，天文台預料初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶，將為本港帶來狂風驟雨及雷暴，並在本周中期橫過廣東西部沿岸，隨後路徑存在變數。

至於強烈熱帶風暴「煙花」則在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，最快周三（21日）升級至颱風級別，大致移向中國東南沿岸，周六（24日）移入陸地前進入本港800公里範圍。按目前熱帶氣旋預測路徑，該兩個熱帶氣旋或有機會相距約1,350公里，產生相互影響，出現「藤原效應」。

「查帕卡」及「煙花」先後逼近本港，兩者距離或有機會產生「藤原效應」。（天文台網站截圖）

天文台：「查帕卡」強度及路徑存變數

天文台高級科學主任唐宇煇解釋，「查帕卡」與「煙花」今早相距1,900公里，距離非常遠，環流未有互相影響，現時兩個熱帶氣旋之間未有出現藤原效應。

他續指，「查帕卡」的引導氣流較弱，移動速度較慢，致其路徑出現「兜圈」情況，加上不同的電腦模式對其移動路徑及強度預測存分歧，故即使目前預測圖估算兩個熱帶氣旋之間距離有機會符合「藤原效應」條件，「查帕卡」的不確定性仍然較高。

至於近年曾引發「藤原效應」的熱帶氣旋，他舉例指有2012年8月的「天秤」和「布拉萬」、2016年8月的「獅子山」及「蒲公英」，以及2017年7月的「納沙」及「海棠」。

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翻查資料，當年熱帶低氣壓「海棠」初時在南海北部徘徊，但受「納沙」的環流影響，「海棠」開始加速移向東北，並增強為熱帶風暴；橫越呂宋海峽後，「海棠」採取偏北路徑掠過台灣西岸，繼而轉向西北偏北，翌日早上在接近「納沙」24小時登陸的地點橫過福建海岸。當年台灣接連受「納沙」和「海棠」吹襲，至少有131人受傷及一人失蹤，逾67萬戶停電，亦為福建、浙江及江西各地帶來暴雨和嚴重泛濫。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼美國全球預報系統GFS預測▼

「藤原效應」令熱帶氣旋移動路徑更難測

「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上。當北半球同時出現兩個熱帶氣旋，並相距約12緯距（約1,350公里）可能產生相互影響，沿著軸心依逆時針方向相互旋轉。軸心並非一定在軸線的中間位置，較強的熱帶氣旋會支配著較弱的熱帶氣旋的路徑。它們的相互作用會因受外圍大尺度天氣系統更強的影響、其中一方減弱或被合併而結束。

每年夏季，西北太平洋均會有熱帶氣旋出現，而兩個熱帶氣旋同時出現的情況並非罕見。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加。

熱帶氣旋的相互作用。（天文台網站截圖）
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