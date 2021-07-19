查帕卡風球｜澳門掛8號風球機率中至高　本港高地吹8號風球級風力

本港今日（19日）受熱帶風暴「查帕卡」影響，各區橫風橫雨，天文台於下午4時10分發出三號強風信號，為本港今年首個3號風球。天文台指，過去數小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動，會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。



澳門氣象局下午2時半也掛3號風球，到5時半發預警，在明日（20日）凌晨至早上改掛8號風球的可能性「中至高」；本港天文台則預測明日有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴，海有大浪及湧浪，普遍吹清勁至強風程度（5至6級）東至東南風，高地間中達烈風（8級），即已達8號風球的風力。



查帕卡中心風速接近熱帶風暴上限

天文台表示，在晚上7時熱帶風暴查帕卡集結在香港之西南約190公里，預料緩慢向偏北方向移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。查帕卡中心附近最高持續風速為每小時85公里，接近熱帶風暴上限（每小時89公里），預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台指查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，而與查帕卡相關的雨帶會在今晚及明日間中為本港帶來大驟雨及狂風。根據天文台路徑資訊，查帕卡之後會呈「C」字形急轉彎，並於周三（21日）登陸陽江市一帶，並減弱為熱帶低氣壓；但周五（23日）橫過海南島後將再次「下海」，進入南中國海域，再增強為熱帶風暴。

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天文台又預料，今日吹清勁至強風程度東至東南風，高地間中吹烈風，海有大浪及湧浪。多雲，有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。氣溫介乎25至28度。展望周三（21日）有驟雨、狂風及雷暴，初時雨勢頗大；本周後期驟雨減少，短暫時間有陽光。

而明日普遍吹東至東南風5至6級，高地間中達8級。根據蒲福氏風級表，8級烈風的平均風速介乎每小時63至75公里，即已達八號烈風或暴風信號的風力。

天文台預料，明日（20日）有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。（天文台網頁截圖）

澳門氣象局：西南約100公里範圍掠過

澳門氣象局則於下午2時半發出3號風球，而8號風球在明日凌晨至早上發出的可能性則為較低至中等，但到下午5時半，可能性則調升至「中等至較高」。

氣象局表示，澳門間中有大驟雨，風力達6級強風及間中有強烈陣風，目前預料查帕卡未來24小時以偏北方向移動， 明日凌晨至早上最接近澳門，於澳門西南約100公里範圍掠過，大致趨向上下川島至陽江一帶。局方指查帕卡中午已有明顯增強現象，且有機會在晚間進一步增強為強烈熱帶風暴，因此明日發出8號風球的可能性增加，正密切監察其發展，提醒市民及早準備防風措施及留意最新風暴消息。

局方又指，由於查帕卡較預期增強且向偏北路徑移動，預料明日早上將對內港低窪地區造成水浸，已發出藍色風暴潮警告，最高水浸高度約0.5米，低窪地區市民留意。