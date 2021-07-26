天文台料酷熱天氣持續至周三　周末連場雷暴雨勢頗大　市區降溫

本港迎多日酷熱天氣，天文台預測，明日（27日）市區高見攝氏34度，打鼓嶺或進一步升溫至36度。隨一股活躍西南氣流在本周中期來襲，帶來不穩定天氣，本港周四（29日）起驟雨增多，並迎來雷暴，周末雨勢有時頗大，市區最高氣溫降至30度，離岸風間中達6級，風勢頗大。



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酷熱天氣警告現正生效，今早陽光普照，在正午前元朗公園已率先升溫至35度，天文台料下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區亦有驟雨及雷暴，今晚大致多雲。

廣東地區未來一兩日仍然酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，天文台料明日市區最高氣溫達34度，日間酷熱，部分時間有陽光，但有幾陣驟雨，酷熱天氣料持續至周三。

天文台預料，一股活躍西南氣流會在本周中後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，周四起大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，周六雨勢有時頗大，周末期間市區最高氣溫降至30度，本港稍稍降溫。踏入8月仍天陰陰，天文台料大致多雲及有驟雨，市區最高氣溫微升至32度。

至於強烈熱帶風暴「煙花」，已在浙江北部沿岸登陸，在正午12時集結在上海之西南偏南約60公里，預料向西北偏西緩慢移動，會在未來數天橫過華東內陸並逐漸減弱。

煙花會在今日移向浙江北部至上海沿岸一帶。（天文台網站截圖）

▼7月19日 本港大風大雨▼

