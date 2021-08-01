天文台指南丫島雨勢特別大　或有嚴重水浸　雷暴天氣持續至立秋

撰文：勞敏儀
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踏入八月首日，即迎來下雨天。一股西南氣流正為珠江口一帶及廣東沿岸海域帶來驟雨及雷暴，天文台在下午發出局部地區大雨提示，指離島區南丫島的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

隨著一道低壓槽於南海北部逐漸發展，本周中至後期繼續迎來不穩定天氣，天文台預測，明起至周六「立秋」持續多雲、有驟雨及雷暴，為本港稍稍降溫，市區最高氣溫降至30度，料最快下周初陽光再現，但氣溫未見回升至酷熱天氣。

▼7月19日　本港大風大雨▼

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本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大。雖然迎來下雨天，但今早仍然熱辣辣，元朗公園及大美督均升溫至35.8度，大隴亦達35.4度。

不穩定天氣持續至周末

一股西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，天文台預測，明日日間短暫時間有陽光，亦大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；其後一道低壓槽會於南海北部逐漸發展，並在本周中至後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，料天陰陰的天氣持續，周三至周五市區氣溫介乎27至30度，有雷暴的天氣將持續至周六「立秋」，但未見秋涼，市區高見31度。

天文台預測，下周日（8日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫微升至32度，但陽光出現兩日又「收起」，下周二（10日）再迎來陰天。

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香港天文台
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