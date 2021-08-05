踏入8月，本港連日來天氣不穩。天文台預料，隨熱帶氣旋「盧碧」移至廣東東部及福建內陸，廣東沿岸的西南季候風會在未來一兩日增強，並帶來狂風大驟雨及雷暴。

天文台預料，西南季候風減弱，廣東沿岸下周日（8日）起才天色好轉，但亦有幾陣驟雨。此外，位於琉球群島附近的低壓區將有所發展，並在未來兩、三日移向日本以南海域。



▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台指，今日（5日）正午12時，熱帶風暴「盧碧」集結在汕頭之東南約20公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過廣東東部及福建內陸。雖然「盧碧」已經遠離，但受其外圍雨帶影響，天文台預測本港今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大；吹和緩至清勁西至西南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

另外，一個低壓區正為琉球群島附近帶來不穩定天氣。天文台展望本港明日（6日）多雲，有大驟雨及狂風雷暴。海面有湧浪。離岸及高地間中6級風，即已達3號風球程度的風力。天文台提醒，市民外出緊記留意天氣變化。

周六「立秋」有雷暴

周六（7日）是廿四節氣中的「立秋」，由於盛夏餘熱未消，仍然非常炎熱，故又有「秋老虎」之稱。天文台預料當日本港大致多雲，間中有大驟雨及雷暴。稍後雨勢減弱。氣溫則介乎27至31度。周日（8日）起則可重見陽光，天文台預料周日起，本港連續7日部份或短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

▼8月3日，天文台發出三號強風信號▼

