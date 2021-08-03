隔9年再有熱帶氣旋西向東走　梁榮武拆解「無名風」路徑詭異之謎

熱帶低氣壓逼近本港，天文台今日（3日）下午改發三號強風信號。今次熱帶低氣壓生成及移動路徑罕見，先在香港西面生成，再向東面移動，有別於一般襲港熱帶氣旋由東向西移動。天文台指，對上一個影響本港、在西面生成再向東移動的熱帶氣旋，為2012年6月的「泰利」，當時天文台最高發出三號強風信號。



天文台前助理台長梁榮武解釋，西北太平洋副熱帶高壓脊風向為順時針，產生的東風會帶動熱氣旋向西走。然而今次熱帶低氣壓在活躍季風槽下生成，位置已較西，沒有高壓帶脊帶動下，「好似海洋中無動力嘅船，跟住洋流行，隨住西風走」。



▼8月3日，天文台發出三號強風信號▼



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天文台表示指下午6時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約120公里，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚晚間最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。天文台路徑預報顯示，熱帶低氣壓明日（4日）料增強為熱帶風暴。

梁榮武指，根據天文台資料，該熱帶低氣壓在周四（5日）中心附近最高持續風速料為每小時75公里，但亦只屬熱帶風暴級數。然而熱帶低氣壓亦接近岸邊，未知會否如颱風「查帕卡」般近岸增強。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

他又表示，熱帶氣旋增強的原因亦有很多因素，包括海水溫度較熱、垂直風切變較弱；以及高空出現輻散，如「抽氣扇」將熱帶氣旋的氣流抽上頂部，增強上升氣流。至於近岸增強並非常見，即使有增強跡象，亦不會持續長時間。

襲港熱帶氣旋的路徑較常由東向西移動，即由南海一帶吹向本港。然而今次熱帶低氣壓較少見地是由西向東移動，天文台高級科學主任彭志健昨日（2日）對《香港01》解釋，由於廣東一帶受活躍季風槽影響，強對流下隨時有低壓區發展。他又指，熱帶氣旋移動路徑受有多個因素影響。

而對上一次出現類似情況為2012年6月於海南島東邊生成的「泰利」；另1999年7月亦在低壓區在海南島生成，再向東移動。

▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼

