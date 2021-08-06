東亞三熱帶氣旋集結　天文台料「盧碧的尾巴」續為港帶來驟雨雷暴

本港近日天氣不穩，今日（6日）凌晨天文台更一度發出紅色暴雨警告信號，北區多處水浸。天文台指，熱帶氣旋「盧碧」南側的西南季候風相當活躍，相關強對流覆蓋南海北部大部分海域，雲團的型態猶如盧碧的「尾巴」。而該西南氣流會在明日（7日）繼續為南海北部帶來大驟雨及雷暴；廣東沿岸隨後一、兩日天色會稍為好轉，至下周五（13日）、六（14日）亦重見酷熱天氣，市區氣溫達攝氏33度。

盧碧會在今、明兩日橫過福建沿岸地區，不過東亞地區另有兩股熱帶氣旋集結，其中「銀河」會在未來一、兩日，移向日本本州一帶；另一熱帶氣旋「妮妲」則在日本以東海面生成，在東亞及西太平洋地區形成「三旋共舞」情況，惟「銀河」及「妮妲」料對本港沒有影響。



▼8月6日 紅雨凌晨襲港 北區多處水浸▼



+ 20

天文台指，一股西南氣流為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。截至今日（6日）中午12時半，新界北普遍累積雨量高於70毫米，部份地區更高於100毫米。天文台又料，今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；吹和緩至清勁西南風。

天文台解釋，隨熱帶低氣壓「盧碧」橫過廣東東部及福建沿岸地區，尾隨的活躍西南季候風也會北抬。如盧碧以較偏北路徑緩慢移動，尾隨盧碧的活躍西南季候風及其強對流，較大機會影響珠江口一帶，本港較容易出現雷雨天氣。但如果盧碧迅速往東北方向移離，盧碧的「尾巴」則較大機會影響南海東北部至本港以南水域。

天文台料西南氣流會在明日（7日）繼續為南海北部帶來大驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

展望明日（7日）「立秋」本港大致多雲，間中有驟雨；初時有狂風雷暴，稍後雨勢減弱，氣溫則稍降至介乎27至31度。而至下周初，天文台則預料驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。至下周五（13日）、六（14日）重見酷熱天氣，天文台料兩日均大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度；上水及打鼓嶺亦高見34度。

另外，天文台指在今日正午12時，盧碧集結在廈門以東約30公里，預料向東北緩慢移動，橫過福建沿岸地區。同時，熱帶風暴「銀河」集結在鹿兒島之東南偏南約540公里，預料向東北偏東移動，時速約22公里，橫過日本以南海域。

內地中央氣象台則指，熱帶風暴「妮妲」在日本以東海面上，中心附近最大風力有8級。預計妮妲將以每小時25公里左右的速度向東北方向移動，強度將有所加強。

▼8月3日，天文台發出三號強風信號▼



+ 7

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼

