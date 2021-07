天文台預測周末連日大雨　利用天氣預報外多種資訊避變「落湯雞」

大雨來得快去得快,奇招百出,要準確預測大雨的位置及時間仍是相當大的挑戰。不過,如果準備好一套應對惡劣天氣的「SOP」(註1),我們就能夠見招拆招,奪得先機。



▼▼▼點擊即學不同時間場合的大雨應對錦囊!▼▼▼

舉行戶外活動的數日至一個星期前:

留意九天天氣預報及圖示中是否有狂風雷暴、大雨、或中至高的顯著降雨概率。如準備舉行戶外活動,應檢視行程,並視乎活動性質,考慮改期或準備雨天方案。也可以讓活動參加者知悉活動是否如期進行的決定時刻。(例子:假如活動開始的兩小時前天文台發出紅色或黑色暴雨警告信號,活動將會延期舉行。)

舉行戶外活動的一日前:

留意本港地區天氣預報,特別有關降雨及雷暴的時間用語。再次檢視活動或行程會否受到相關天氣影響,衡量一下假如繼續進行活動可以承受的風險。讓活動參加者得悉最新安排。

翌日要上班上學的朋友:

繼續留意本港地區天氣預測及有關降雨及雷暴的時間用語。考慮大雨和水浸對交通的影響,預留較多時間上班上學。準備好替換的衣服鞋襪。

▼▼▼相關圖輯:立即點擊了解「顯著降雨概率」預報如何理解及使用?▼▼▼

出門前:

留意「特別天氣提示」,當中或會包括強雷雨區從哪個方向靠近香港的信息。留意生效的警告信號、雷達圖像、閃電位置資訊服務及臨近預報產品。

在路上:

Job is not done yet. 小心暴雨和狂風雷暴的突襲,繼續利用上述資訊,包括使用手機應用程式「我的天文台」追蹤是否有強雨區靠近自己所在位置,必要時留在安全地方避雨。

大家準備好應對惡劣天氣的「SOP」了嗎?

註1:Standard Operating Procedures,通常譯作標準作業程序或標準作業流程。

原文:大雨應對錦囊作者:香港天文台莊思寧