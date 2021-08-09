天文台料雷暴持續至周三　周四JUPAS放榜日天色好轉　重見陽光

本港今日（9日）凌晨突然迎來一場黃雨，歷時約兩小時，而受一股西南氣流影響，雷雨天氣仍未全消去。天文台預測，明日（10日）初時驟雨較多及有雷暴，翌日（11日）早上局部地區也有雷暴，而隨著高空反氣旋增強，周四（12日）大學聯招辦法JUPAS放榜當日，天色才好轉，至周末（14日）部分時間有陽光，市區高見攝氏32度。



▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



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一股西南氣流正為廣東沿岸帶來雷雨，本港下午大埔及荃灣錄得超過10毫米雨量，受雨水降溫，只有大美督、元朗公園及長洲曾達33度，即達酷熱程度。

西南氣流會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨，天文台料明日初時驟雨較多及有雷暴，且大致多雲及有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光；至周三早上仍局部地區有雷暴。

過去24小時本港雨量分佈，以西貢區錄得雨量最多。（天文台網站截圖）

隨著高空反氣旋增強，本周中後期天色好轉，周四是JUPAS放榜日子，天文台預測當日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨；其後至周六，高空擾動影響南海東北部，本港轉為有幾陣驟雨，但連日來市區氣溫預料維持28至32度。至於下周初至中期天氣，天文台料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，未見再度升溫。

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至於熱帶風暴「盧碧」，今日橫過日本本州西部，將逐漸演變為溫帶氣旋。