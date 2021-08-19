新界北降「黑雨」級豪雨　新田逾90毫米雨量　天文台料今續有雷暴

一股偏南氣流為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，本港今早（19日）局部地區迎豪雨。過去數小時，九龍、大嶼山及元朗錄得超過20毫米雨量，中午前後，新界北部雨勢勁，新田及牛潭尾一帶雨量更超過90毫米。



不過，受副熱帶高壓脊影響，天文台預測將一連5日天氣酷熱，周六及日（21及22日）高見攝氏34度，打鼓嶺、上水及石崗或達36度，帶來熱辣辣周末。一道廣闊低壓槽會在下周中至後期帶來驟雨，天文台料下周四（26日）起有幾陣驟雨，下周末則稍降溫，市區最高氣溫降至31度。



▼8月初天文台發出黃色暴雨警告▼



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新界北部水浸特別報告正午生效

本港今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大，下午短暫時間有陽光。天文台在下午12時25分更新早前生效的新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是新田及牛潭尾一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過90毫米雨量，即達黑色暴雨程度。

熱辣辣天氣明日起持續至下周二

副熱帶高壓脊會在未來數天覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗，天氣持續酷熱。天文台預測，明日起天氣酷熱，周末更暫別雨天，市區高見34度，熱辣辣的天氣將持續至下周二（24日），當日局部地區有驟雨。

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，周三（25日）起暫別酷熱天氣，但仍部分時間有陽光，局部地區有驟雨，翌日轉為有幾陣驟雨，近下周末稍稍降溫，市區最高氣溫微跌至31度。

▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼

