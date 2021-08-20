台灣以東海域有低壓區形成　天文台料周末高見34度　迎4日酷熱天

夏日熱辣辣，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣，在正午時分大美督已升溫至攝氏35度。天文台預測，周末市區最高氣溫升至34度，打鼓嶺、上水及石崗或進一步升溫至36度。

受一道廣闊低壓槽影響，下周中後期驟雨增多，周末更局部地區有雷暴，為本港稍稍降溫。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會逐漸發展，並在未來兩三日大致移向台灣以東海域。



▼酷熱天氣下市民如常外出運動▼



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酷熱天氣警告現正生效！高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但沿岸地區亦有驟雨，料本港今日大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨及一兩陣雷暴。

天文台預測，高空反氣旋會在未來數天覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗及持續酷熱，料明日早上仍局部地區有驟雨，其後轉為天晴及酷熱，市區高見34度，其後數天持續天晴，酷熱天氣料持續至下周二（24日）。

一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，天文台料下周三（25日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，至下周六（28日）更局部地區有雷暴，市區最高氣溫稍降至31度。

（天文台網站截圖）

台灣以東有低壓區形成

此外，位於西北太平洋的一個低壓區會逐漸發展，並在未來兩三日大致移向台灣以東海域。根據台灣交通部中央氣象局，指有一個熱帶低氣壓形成，今早以每小時21公里速度，向西北進行，中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺，再參考歐美預測系統，料對本港影響不大。