「處暑」熱辣辣　天文台料近周末驟雨增多　開學日迎晴天高見33度

今日（23日）是二十四節氣中的「處暑」，天氣仍然酷熱。但隨著現時覆蓋華南的高空反氣旋會在本周中期稍為減弱，其後再受高空擾動影響，天文台預料近周末驟雨增多，周五（27日）市區最高氣溫稍降至攝氏31度，料本月尾聲漸轉天晴，9月1日天氣再次酷熱，市區高見33度，莘莘學子迎來熱辣辣開學日。

此外，熱帶風暴「奧麥斯」會在今明兩日橫過東海，移向朝鮮半島，並逐漸演變為溫帶氣旋。



奧麥斯會在今明兩日橫過東海，移向朝鮮半島一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。（天文台網站截圖）

在正午12時，熱帶風暴「奧麥斯」已減弱為熱帶低氣壓，並集結在濟州之西南偏南約330公里，預料向東北偏北移動，時速約30公里，橫過東海。按目前預測路徑，「奧麥斯」今明兩日橫過東海，移向朝鮮半島，料明日已逐漸演變為溫帶氣旋。

在正午12時，大美督已升溫至34.8度。（天文台網站截圖）

至於本港天氣，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。天文台已發出酷熱天氣警告，正午時分本港多處地區氣溫上升至32度或以上，大美督亦升溫至34.8度。

現時覆蓋華南的高空反氣旋會在本周中期稍為減弱，該區部分時間有陽光，有幾陣驟雨。天文台預測，明日有一兩陣驟雨，翌日再轉為有幾陣驟雨，但至周四（26日）稍稍升溫，迎來晴朗酷熱天氣，市區高見33度，但局部地區有驟雨。受高空擾動影響，接近周末廣東沿岸驟雨增多，料周五大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫稍降至31度。

隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周初中國東南沿岸普遍晴朗。天文台料下周二（31日）終於暫別雨天，料晴天持續至9月1日開學日，迎來大致天晴，日間酷熱，市區高見33度，上水或再升溫至35度。

（天文台網站截圖）

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