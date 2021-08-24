受高空擾動影響　天文台料周五起迎多日下雨天　開學日有幾陣驟雨

本港陰晴不定，今早（24日）多處地區錄得超過5毫米雨量，近中午再現陽光。天文台預測，明日（25日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，周四（26日）日間酷熱，市區高見攝氏33度。其後受高空擾動影響，周五（27日）起將一連7日有幾陣驟雨，市區最高氣溫稍跌至31度，料雨天持續至9月1日開學日。



▼酷熱天氣下市民如常外出運動▼



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高空反氣旋正覆蓋華南，本港今日天氣炎熱，有一兩陣驟雨，在正午時分多區已升溫至33度，即達酷熱程度，上水更升溫至34度。天文台預料，本港下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩南至西南風。

高空反氣旋會在未來一、兩日，為華南地區帶來酷熱天氣。天文台預測，明日本港部份時間有陽光及有幾陣驟雨，翌日進一步升溫，市區高見33度，迎來大致天晴、日間酷熱的天氣，但局部地區有驟雨。

開學日有幾陣驟雨 部份時間有陽光

酷熱過後，本港將迎接多日雨天。天文台表示，受高空擾動影響，接近周末至下周初廣東沿岸驟雨增多，天文台料周五開始有幾陣驟雨，市區氣溫稍降至介乎27至31度，其後數天都是天陰陰的下雨天，短暫時間有陽光。

9月1日莘莘學子迎來開學日，天文台料當日繼續有幾陣驟雨，部份時間有陽光，學生上學時記得帶備雨傘！

此外，天文台表示，過去個多月，赤道太平洋中部及東部水溫大致正常。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料在未來數月該區水溫會逐漸下降。

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼

