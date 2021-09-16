天文台料周末酷熱高見33度　廣闊低壓區進入南海　中秋前後迎驟雨

受高空反氣旋影響，本港迎來酷熱周末，天文台預測市區高見攝氏33度，上水或再升溫至36度。隨位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在周末至下周初移入南海中部，天文台預料下周持續有雨，在中秋佳節（21日）雖短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區最高氣溫達32度，即使是迎月或追月夜，或仍然有雨，為佳節賞月增添變數。



▼9月12日 酷熱天氣下空氣質素轉差▼



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天文台今早發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，截至正午12時，大美督、沙田、元朗公園、西貢、九龍城及黃竹坑等已率先升溫至34度，跑馬地再升溫至35度。天文台預測，本港今日下午部分時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨及雷暴，而今晚則大致多雲，吹和緩偏西風。

截至正午12時，大美督、沙田、元朗公園、西貢、九龍城及黃竹坑等已率先升溫至34度，跑馬地再升溫至35度。（天文台網站截圖）

廣闊低壓區逼近 將帶來不穩定天氣

受高空反氣旋影響，未來數日華南地區大致晴朗。天文台預測，周五及周六（17及18日）市區最高氣溫達33度，部分時間有陽光及酷熱，其中周五稍後更局部地區有雷暴，並僅吹微風；至周六驟雨稍稍減少，參考自動分區天氣預報，上水或再升溫至36度，迎來熱辣辣周末。

天文台預料，位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在周末至下周初移入南海中部。參考美國全球預報系統（GFS），預測該低壓區海平面中心氣壓達997hPa，即達熱帶風暴程度；但歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料不會形成熱帶氣旋。

然而，該廣闊低壓區仍會為本港帶來不穩定天氣。天文台預測，本港下周持續有雨，中秋節當日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度。至於二十四節氣「秋分」當日（23日），天文台料有幾陣驟雨，市區最高氣溫達32度，其後數天減弱為有一兩陣驟雨，部分時間有陽光。

此外，在正午12時，強烈熱帶風暴「燦都」集結在濟州之西南偏南約340公里，預料向東北移動，時速約15公里，移向朝鮮半島至日本一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。

燦都會在未來一兩日移向朝鮮半島至日本一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。（天文台網站截圖）

（天文台網站截圖）

▼2020年的中秋佳節▼

