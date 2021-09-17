天文台預測菲律賓附近廣闊低壓區移入南海中部　下周一連7日有雨

本港昨日（16日）高溫觸發強烈狂風雷暴，西貢部分地區雨勢特別大，將軍澳更一度落雹，引起市民熱議。本港今早仍然陽光普照，但正午時分卻變得烏雲密佈，天文台料本港今、明兩日仍然酷熱，市區高見攝氏33度。

但是，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移入南海中部，並在下周初為南海北部帶來不穩定天氣，在中秋前後都帶來下雨天。直至下周四（23日）二十四節氣「秋分」更暫別陽光，迎來大致多雲及有幾陣驟雨的天氣，近下周末才短暫時間有陽光。



▼9月8日，酷熱天氣警告生效下市況▼



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酷熱天氣警告現正生效，在正午12時，上水、大美督、元朗公園及深水埗，已相繼升溫至34度。天文台預測，本港今日市區高見33度，下午部份時間有陽光及酷熱，部份地區能見度較低，稍後局部地區有驟雨及雷暴，今晚大致多雲及吹微風。

隨著一股微弱的偏東氣流會，在明日影響廣東沿岸，高空反氣旋亦會在周末至下周初為華南地區帶來普遍良好天氣。天文台預料，明日繼續部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫達33度，上水及石崗更有機會升溫至35度，但局部地區則有驟雨，迎來熱辣辣周末假期。

下周落足7日雨

天文台預料，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移入南海中部，並在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。美國全球預報系統（GFS）更料該低壓區下周三升級成熱帶風暴，在海南島對出海面掠過時，更有機會升級成強烈熱帶風暴。

回看本港天氣，下周迎來連日驟雨天氣。中秋佳節當日（21日）短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度。其後至下周四的「秋分」，天文台料大致多雲及有幾陣驟雨，市區最高氣溫稍跌至31度，最快下周末再迎來短暫時間有陽光，但亦有一兩陣驟雨。

燦都料明日減弱成熱帶風暴

至於正吹向日本的強烈熱帶風暴燦都，在正午12時，集結在長崎之西北偏西約170公里，預料向東北偏東移動，時速約28公里，橫過日本南部。天文台預測明日燦都減弱成熱帶風暴，並逐漸演變為溫帶氣旋。

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