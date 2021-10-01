國慶日酷熱　天文台料下周後期狂風暴雨　今年9月破五項最熱紀錄

踏入10月，暑熱仍然未消。今天（1日）是國慶日，酷熱天氣警告現正生效 。正午時分多區氣溫炎熱，並升穿33度，其中橫瀾島錄得37.9度高溫，上水亦錄得34.6度。天文台預料今日下午部份時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。

天文台總結上月天氣數據，發現港人剛經歷有記錄以來最熱的九月。上月全月平均氣溫、平均最高氣溫、平均最低氣溫、酷熱日數及熱夜數目，5項數據均打破過去134年紀錄。

不過，隨一股清勁偏東氣流，將在下周初抵達廣東沿岸。天文台預料下周會有不穩天氣及驟雨，下週後期更會有狂風雷暴，為酷熱天氣稍稍降溫。



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天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，同時驟雨正影響該區。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測方面，下午部分時間有陽光及酷熱，局 部地區有驟雨及雷暴，今晚大致多雲，吹微風。展望明日部分時間有陽光，局部地區有驟 雨 。下周初風勢清勁 ，有幾陣驟雨。



至於本港九天天氣預報顯示， 一股清勁偏東氣流會在下週初抵達廣東沿岸，並為該區帶來幾陣驟雨。天文台預料，一個廣闊低壓區，會在下週中後期為南海中北部帶來不穩定天氣，並逐漸發展，該區風勢頗大。

今天(1日)是國慶日，酷熱天氣警告現正生效 ，多區氣溫炎熱，並超逾33度，上水更錄得34.6度高溫。(天文台官網截圖)

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天文台9天天氣預測(天文台官網截圖)

本港剛經歷最熱九月

天文台於社交平台發帖指，由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，香港剛經歷有記錄以來最熱的九月。上月全月平均氣溫、平均最高氣溫、平均最低氣溫、酷熱日數及熱夜數目五項數據，均為自1884年有記錄以來最高的九月。

其中上月全月平均氣溫為29.7度，平均最高及最低氣溫分別是32.8度及27.8度；酷熱日數及熱夜數目均按年增加逾倍，分別是15天及11天，翻查天文台數據庫，去年均是4天。創下有記錄以來最熱的九月紀錄。

天文台指，香港經歷了有記錄以來最熱的九月。(天文台FB圖片)

天文台續指，截至九月底，今年的酷熱日數和熱夜數目分別為53日和57日，亦已打破了去年才創下的舊紀錄。