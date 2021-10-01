國慶日33.1度回歸後第二熱　中央氣象台：10日內有1至2個颱風生成

10.1國慶假期（1日）風勢微弱又悶熱，多區錄得酷熱氣溫，屯門黃金泳灘下午約1時錄得攝氏38.6度；天文台總部下午錄得最高氣溫達33.1度，成回歸後第二熱、本港有紀錄以來第三熱的國慶日。

天文台預料，一個廣闊低壓區會在下周中為南海中北部帶來不穩定天氣，並逐漸發展；內地中央氣象台也預計本月上旬（首10日）後期，將有1至2個颱風生成。參考歐美預測系統，一個熱帶氣旋下周進入南海，有可能升級成熱帶風暴或強烈熱帶風暴。



▼10月1日 市民到東涌坐纜車▼



1963年及2019年國慶日並烈最熱

本港今日風勢微弱，同時受驟雨影響，下午時分新界西有地區雨勢頗大，其後再現陽光，多區升溫至33度或以上，其中大美督及長洲更達35度。天文台表示，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，郊遊的市民經歷驟雨驟晴的天氣。

翻查天文台記錄，最熱的10月1日要追溯至1890年，當日市區最高氣溫達34.2度，排名第二分別是1963年及2019年，市區錄得33.2度高溫，由於中華人民共和國是在1949年創立，因此今日是第三高溫國慶日，也是1997年回歸後第二熱國慶日。

▼尖沙嘴海傍有團體舉辦慶祝活動▼



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天文台：廣闊低壓區下周逐漸發展 風勢頗大

天文台預測，一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣，並逐漸發展，該區風勢頗大。參考九天天氣預報，本港下周五（8日）起至少迎來3日多雲、有驟雨及狂風雷暴的天氣，吹清勁（5級）東至東北風，離岸風間中達強風（6級）程度，即達3號風球風力。

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

中央氣象台：下周五華南受颱風影響有風雨

根據內地中央氣象台中期天氣預報，預計10月上旬後期，颱風將趨於活躍，西北太平洋或南海或有1至2個颱風生成；下周五受颱風影響，華南及東南沿海地區將有明顯風雨天氣，還將有一次冷空氣自西向東影響中東部地區。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼

歐美氣象機構同預測有熱帶氣旋入南中國海

至於美國全球預報系統（GFS）系統，預測下周後期將有雙熱帶氣旋在菲律賓以東形成，其中一個將進入南中國海，下周末強度可達強烈熱帶風暴水平；歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預料，一個熱帶氣旋下周後期進入南海，但料達熱帶風暴水平。天文台「地球天氣」亦顯示，預測下周末有一個強度達熱帶風暴的氣旋正面吹襲本港。

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