圓規風球｜天文台︰下午較後時間或改發8號風球　幼稚園今日停課

「獅子山」剛離開，「圓規」隨即殺到。天文台周二（12日）凌晨0時40分，發出3號風球，又表示會在今日下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。在上午7時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約650公里，即在北緯18.8度，東經119.2度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部。



（天文台網頁）

在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早及下午初時維持。隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

強烈熱帶風暴圓規的組織仍較鬆散。( NOAA圖片)

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課

由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。