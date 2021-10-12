圓規風球｜3號風球今早維持　外圍雨帶晚上殺到　低窪地區或水浸

熱帶氣旋圓規今日（12日）凌晨以強烈熱帶風暴級數殺入本港800公里警戒範圍，天文台隨即在0時40分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，是4日內繼熱帶氣旋獅子山後，第二次跳過1號風球，直出3號風球，天文台稱會在今早維持。



天文台指圓規的外圍雨帶會在今日稍後開始影響廣東沿岸，本港天氣會顯著轉壞，有大雨及狂風，圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，提醒市民應做好防風防水浸措施；海面有大浪和湧浪，促市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。



強烈熱帶風暴圓規的組織仍較鬆散。( NOAA圖片)

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離岸及高地間中吹烈風

圓規(Kompasu）為日本提供的名稱，即星座圓規座Compass。天文台表示，在上午2時，圓規集結在香港之東南偏東約750公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，3號風球會在今早維持。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及沙洲分別錄得的最高持續風速為每小時67、67及64公里，即屬列風級，最高陣風分別為每小時81、82及67公里。至於用以參考是否發出8號風球的八個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站，暫只有長洲較大風，最高持續風速為每小時47公里，最高陣風為71公里。

天文台預測圓規今晚深夜會以颱風級別，在本港以南400公里內掠過。(天文台圖片)

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在凌晨2時，圓規中心附近最高持續風速達每小時90公里，預測一路向西移向海南島。天文台料圓規在今晚近午夜將增強至颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里，在本港以南400公里內掠過，至明日（13日）初時最接近香港。圓規來得快，也去得快，按路徑圖顯示，明晚深夜已到達海南島西端。

天文台料今日吹北至東北風5至6級（清勁至強風程度），離岸及高地間中達8級（烈風程度），稍後風勢增強。初時天晴乾燥，漸轉多雲，稍後有狂風驟雨。海有大浪及湧浪。明日吹東至東北風6至7級（強風程度），初時有機會8級，離岸及高地9級（烈風程度），多雲並有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

而作為「八中四」參考測風站之一的機場，天氣預報顯示，到今晚8時間中吹35海里的東至東北風（即時速70公里），陣風達50海里（即時速92.6公里）。

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