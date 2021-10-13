圓規風球｜馬會宣布取消今晚跑馬地夜馬賽事　尋求12.29補賽

圓規若即若離，天文台預告8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。香港賽馬會宣布，由於8號烈風或暴風信號生效，天氣持續欠佳，考慮到馬匹運送及8000名賽馬日需上班員工交通困難，決定取消今晚（13日）在跑馬地馬場舉行的賽事，馬會會按照既定程序，尋求政府同意在今年12月29日舉行賽馬日。



消息指今晚跑馬地夜馬賽事取消。（資料圖片/夏家朗攝）

繼獅子山及圓規先後帶來8號風球而令六合彩攪珠兩度延期後，原定今晚7時15分展開的8場谷中夜馬賽事亦「吹走」。

今早較早時間，消息指，由於天文台預告8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持，馬會已決定取消今晚夜馬賽事。至上午11時20分，馬會正式宣布由於天氣持續欠佳，考慮到馬匹運送及8000名賽馬日需上班員工的交通困難，決定取消今晚賽事。

現金投注人士可憑票退款 有效期60天

退款安排方面，馬會指現金投注人士，可於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款，而今晚賽事投注彩票的有效期為今日起計的60天內，而所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

▼10月13日凌晨，多區海水倒灌▼

