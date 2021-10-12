圓規風球｜杏花邨風勢驟增　住戶貼防風膠紙　居民：風力不算太強

強烈熱帶風暴圓規逐步逼近，天文台今日（12日）下午5時20分改發8號東北烈風或暴風信號，至少在明早日出前維持。記者今日下午到港島杏花邨視察，有住戶已在窗貼上防風膠紙，風勢在傍晚時份稍為增強，仍然有人到海旁跑步，有市民認為圓規威力暫時不算太強。



▼10月12日圓規吹襲 直擊杏花邨情況▼



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根據天文台最新9天天氣預測，明日（13日）吹東至東北風7至8級，離岸及高地間中10 級暴風。

下午時份，仍有不少市民於港島杏花邨海旁跑步，隨後風勢逐漸強勁，海面出現白頭浪，間中有驟雨，海旁一帶設防水閘，不少住戶在窗貼上防風膠紙。

到樓下做運動周先生認為，是次風力不算太強，「暫時未見到好強風力，或者晏啲啦」，不太擔心會造成太大影響。他稱沒特別儲糧，但留意有部分市民到超市掃貨，「有啲人比較緊張」。

市民張生則形容，傍晚時分風勢涼爽，眼見海面湧起不少白頭浪，暫時未感受到圓規威力，「呢兩個風好密。」張又稱，不理解為何要搶購食物，「好似個風維持一年咁！」對於天文台近日屢受批評，他認為天有不測之風雲，天文台亦只是按數據行動。

▼10.12圓規襲港 超市貨架搶購一空▼



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▼10月12日圓規吹襲大澳情況▼

