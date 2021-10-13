圓規風球｜大澳居民斥當局太遲裝防水閘　令水浸比「山竹」嚴重

強烈熱帶風暴圓規，在周三（13日）凌晨最接近本港。大澳風和雨都不算大，但海水倒灌情況嚴重。居民斥政府部門太輕視圓規，凌晨2點幾才加裝擋水閘，令水浸比超強颱風山竹吹襲時還要嚴重。



大澳街市街水浸嚴重，商戶忙於清理。（勞顯亮攝）

圓規在凌晨最接近本港，8號信號下，大澳不算太大風，只有偶然有些小雨。周二晚上大澳算平靜，但到周三（13日）凌晨1點多，海水開始倒灌，到約凌晨3點，水位達到3.2米以上。

凌晨2點多，政府部門才派員到永安街加設防水閘，防止海水從岸邊經過一排房屋後，倒灌到永安街的另一則商舖。

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大澳永安街的好記海味，周二下午已在舖頭加防水閘，但老闆周先生仍未能安睡，與街坊一同處理街道水浸的情況。

周先生指，政府部門太遲在街道上加裝水閘，令海水湧到永安街：「上次『山竹』一早落閘，就無事，沒有水浸。」

在永安街的華記餐室老闆郭先生，亦指政府應變不及山竹，非常狼狽：「上次都無入屋，今次就入屋，主要水閘沒有預早裝好，遲裝就變成這樣。」

永安街的住戶陳女士家中，則被水浸過，她歸咎渠務署為她家與岸邊之間安裝的防水閘漏水，「有一個缺口，就令全家水浸。」

至於大涌橋另一邊，大澳街市街，水浸情況更嚴重，浸沒腳踝。商戶的擋水閘發揮到部份作用，但仍有水滲入舖頭內。

▼10月12日晚至13日凌晨，大澳水浸▼



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▼10月13日凌晨，鯉魚門三家村水深及膝▼

