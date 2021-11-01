周日立冬冷鋒殺到　天文台料一日急降9度　下周初有地區低見15度

踏入11月，還未感受明顯寒意。天文台預測，本周後期天氣相當溫暖，周六（6日）市區最高氣溫升至攝氏29度。隨一道冷鋒會於下周日（7日）立冬橫過華南沿岸，本港即跌9度至最低20度，其後數天持續清涼，氣溫進一步降至17度，打鼓嶺及大埔或再跌至15度，天氣亦漸轉乾燥。



▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今早陽光普照，在正午時分前多區錄得28度，天文台料未來兩三天仍然有陽光，市區氣溫介乎24至27度。

天文台預料，本周後期天氣相當溫暖，周四（4日）起有一兩陣雨，近周末天氣變得更溫暖，至周六市區氣溫最高達29度，打鼓嶺及上水或再升溫至30度。

冷鋒下周日殺到

但是，一道冷鋒會於下周日橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有幾陣雨。當日是二十四節氣中的立冬，代表冬季的開端，本港明顯感受到涼意，市區最低氣溫急降至20度，且大致多雲及有幾陣雨，離岸及高地間中吹強風，濕凍感覺或更明顯。

天文台料下周一及二（8及9日）早晚清涼，市區最低氣溫進一步降至17度，參考自動分區天氣預報，打鼓嶺及大埔更降至15度；至下周三（10日）氣溫微升至介乎18至24度，天氣變得更乾燥，最低相對濕度降至45%，市民保暖也要記得保濕了！

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