天氣轉涼｜秋意起有市民即興八人打邊爐　大排擋晚市不算旺場

【打邊爐／羊腩煲／火鍋／秋天／秋季／秋意】今日（17日）秋意漸濃，秋涼意盛，晚上市區跌至約攝氏23度，加上是周日，晚市時分荃灣有部分火鍋店外，出現排隊人龍。有市民認為，感受到天氣轉冷，故即興一行八人打邊爐；亦有提供羊腩煲等小菜的大排擋店員認為，今年天氣仍較熱，加上受疫情影響，今日晚市不算旺場。



今冕市區跌至23度，灣仔駱克道熟食中心內，有市民一同吃羊腩煲。（廖雁雄攝）

大鴻輝（荃灣）中心有人龍等打邊爐

截至今日晚上8時，今日波動為5度，市區最高為28度，最低22.9度，新界地區再底2至3度。今日溫度稍降，秋意漸濃，加上是周日，有多間火鍋店的大鴻輝（荃灣）中心，亦出現排隊人龍，另亦有人選擇到大排檔，吃羊腩煲或雞煲。

市民張小姐認為，今日天氣明顯轉涼，「有秋意，噚晚開始有」，故一行八人臨時決定打邊爐。（黃浩謙攝）

「天氣凍就想打邊爐」

市民張小姐表示，今日天氣明顯轉涼，「有秋意，噚晚開始有」，故一行八人臨時決定打邊爐，「天氣凍就想打邊爐」，預計要分枱坐。她認為街上多了人吃火鍋，惟不覺有滿座情況。另外，亦有市民指無關天氣，一早已約好朋友打邊爐，「等咗（轉涼）好耐，秋天應該係一個月前架嘛！」

大排檔負責人陳小姐稱，店內主要提供豬骨煲、羊腩煲等，「去年9月尾已好多人，門口好多人食嘢」，認為今年天氣較熱，至今才開始轉冷，今日亦不算旺場。她又認為，疫情下少了人外出，「（食肆）捱得好辛苦」。