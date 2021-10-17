秋涼打邊爐要捱貴牛　凍肉鮮牛齊漲價　商戶：啲貨好似黃金咁搶

本港近日秋意漸濃，今日（17日）市區最低氣溫跌至只得22.9度，愛「打邊爐」一族有多個圍爐理由及好時機，而肥牛更是港人火鍋最愛。不過，無論凍肉或鮮牛肉，都面對來貨價格貴問題，日後仍有加價壓力。

有凍肉商戶指，美國凍肉來貨大減，每磅肉貴約20元，故預告下月將會加價：「啲貨好似黃金咁，一日一日加上去（來貨價）。」鮮肉肉檔亦透露，代理活牛的五豐行在今年初加價後，本周四（21日）將再加價，料每頭牛價格會再上調逾2,000元，屆時只能上調牛肉零售價。



秋風送爽 天文台料明日最低氣溫再降至21度 周五冷鋒再降溫

疫情再遇秋涼來得遲 凍肉店：今年生意最差

黃女士專賣凍肉及丸類至今已6年，她直言今年生意最差。她說，本港天氣去年同期早已轉涼，但今年秋意來遲，生意額較去年大跌，慨嘆「生意難做」。

美國安格斯肥牛每磅下月加15%

除受天氣影響，來貨價亦大升。黃透露，美國現時來貨大減，每磅肉貴約20元：「啲貨好似黃金咁搶⋯一日一日加上去（來貨價）。」加上受疫情影響，經濟大受打擊，使生意額亦大減。她說，現時來貨價大增，已向熟客預告下個月將會加價，以美國安格斯肥牛為例，下月會由68元加價至78元一磅。

黃女士專門售賣凍肉及丸類，至今已經營了6年，她直言今年生意最差。（王潔恩攝）

鮮牛肉批發價周四再加8% 每隻牛貴2000元

至於售賣新鮮牛肉的肉檔，來貨價亦同樣昂貴。楊屋道街市「三昌肥牛」韋老闆表示，今年年初五豐行已加價約6至7%，以約600斤一頭牛計算，即已加價約千元，而在本月21日，五豐行會再加價，料價格將上調約8%，即一隻牛會再加價逾2000元。他解釋，內地牛肉應付內銷亦不足，故令來貨價急升。

由於來貨價將再度上調，韋老闆估計，本月21日後只能加價，但要視乎牛肉質素才能評估加價幅度。他又指，今年的營業額的確較少，估計受疫情影響，市民的消費情緒大減。