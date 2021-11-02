天文台料周六暖笠笠逼近30度　翌日冷鋒到急降溫　下周二低見16度

本港今個月迎來陽光普照的和暖開端，天文台料周六（6日）市區最高氣溫達攝氏29度，上水更有機會升溫至31度。

一道冷鋒會於下周日（7日）立冬橫過華南沿岸，料本港當日稍後時間氣溫將顯著下降，市區將降至20度。其後受強烈東北季候風影響，下周初該區風勢頗大，天文台預測，下周二（9日）市區進一步降至16度，天氣亦變得乾燥，市民要注意保暖了！



▼10.23 東北季候風影響 「霜降」天氣清涼▼



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本港今日天氣和暖，流浮山、元朗公園及赤鱲角在正午時分前，已升溫至28度。天文台表示，下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。

影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來兩、三天逐漸緩和，本周後期該區天氣相當溫暖，天文台預測，周四（4日）開始有一、兩陣雨，但氣溫不跌反升，至周六市區最高氣溫升至29度，上水或再升溫至31度，料當日部份時間有陽光，日間相當溫暖，早晚有一兩陣雨。

周日冷鋒到 日夜溫差7度

經歷暖笠笠周末，本港迎來一道冷鋒。天文台預測，下周日立冬日間仍短暫時間有陽光，亦有幾陣雨，市區最高氣溫達27度，但稍後氣溫顯著下降，離岸及高地間中吹強風，市區氣溫或降7度，降至20度。

立冬過後，開始迎接清涼天氣。天文台預測，受強烈東北季候風影響，下周初風勢頗大，早晚清涼，料多日市區最低氣溫降至17度，下周二更將降至16度，天晴又乾燥，最低相對濕度降至40%。

▼10.31日萬聖節，市民外出慶祝▼



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