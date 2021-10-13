圓規風球｜何謂日出前市民諗爆頭　天文台：日出已是具體時間

本港連掛兩個8號風球，獅子山一走圓規接力殺而至。兩次8號風球，天文台掛波落波決定、發布時間及用辭也惹爭議。其中，天文台昨預報圓規帶來的8號風球「至少在今早日出前維持」，再遭抨擊未能提供實際落波時間。

天文台助理台長陳栢緯今傍晚（13日）在電台節目解話指，「日出」也是具體時間，當局會因應情況及天氣變化作預報，若預測準繩度較高、信心較大，便會使用較準確時間。他又解釋，獅子山移動路徑較為飄忽，為預測工作構成更大挑戰，但承諾會檢討預測技術和訊息傳遞等工作。



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陳栢緯今在港台節目《自由風自由Phone》表示，兩個8號風球僅相隔約2日12小時40分，是自1946年以來，由熱帶氣旋引致發出8號信號相隔的最短時間，打破1966年相隔約3日的紀錄。他解釋，氣候變化令極端天氣增加，較強熱帶氣旋出現的比率亦相應增加。

▼10月13日凌晨，鯉魚門三家村海水倒灌▼



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助理台長陳栢緯：預測信心較大便會用較準確時間

天文台昨夜預告，「八號信號至少在今早日出前維持」，遭市民質疑為何未能提供確實時間。陳栢緯形容，「日出」已屬具體時間，又稱天文台會視乎情況及天氣變化，預報天氣，若預測準繩度較高、信心較大，才會使用較準確的時間。

圓規路徑較穩定 天文台可早看穿其移動作及時預警

對於熱帶氣旋獅子山的警報飽受抨擊，陳栢緯又稱，獅子山的移動路徑比較飄忽，雖然遠離香港，卻刮起大風，對預測工作構成更大挑戰，惟緊隨而至的圓規移動路線則較為穩定，令天文台早已能看穿其移動情況和強度變化，及時預警。

▼10月13日凌晨，城門河海水倒灌▼



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他又重申，天文台一直秉持專業精神預報天氣，會基於客觀數據，以市民安全作首要考慮，而作出最適當的判斷，惟天氣預測有可預測及不可預測之處，形容存在不準確性，又又承諾天文台會一如既往，在風暴後檢討預測技術和訊息傳遞等範疇。

▼10月13日凌晨，杏花邨岸邊湧浪拍岸▼

