圓規風球｜有聲音促天文台撥環境局　黃錦星︰歸邊個局唔係最關鍵

政府上周公布《香港氣候行動藍圖2050》，環境局局長黃錦星今日（12日）在電台節目表示，將於3年內試行氫能重型車，並於未來數年試行不同電動車型號，本港首輛電動雙層巴士更將於今個月或下個月到港。他透露，兩電已各有兩個風場選址，是建海上風力發電場成熟市機。此外，《施政報告》提出重組政府架構，獅子山襲港期間市民對天文台批評大，甚至有議員建議把天文台撥歸環境局，黃錦星表示持開放態度：「其實唔同部門係咪歸於邊個局，都唔係最關鍵，因為天文台過去都係同我哋緊密。」



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3年內試行氫能重型車

黃錦星表示，將於3年內試行氫能重型車，包括雙層巴士、重型商務車等，同時電力公司亦將試行燃氣組混合氫能發電。他指，媒氣公司佔一半為氫能供應，認為本港的經驗，對支持綠色運輸有一定優勢。

黃同意轉型的過程具有挑戰，但他滿意本港的電動車發展，指去年每8輛新車，便有1輛為電動車，比例為全亞洲最高。而截止今年上半年，比例更提升至每5輛新車，便有1輛為電動車，成為全球三甲之一。

首輛電動雙層巴士本月或下月到港

黃續指，雖然充電是大挑戰，但早於10年前，新建的大廈停車場已準備迎接電動車。他亦指，將於未來數年試行不同電動車型號，包括巴士、小巴、電單車等，而本港首輛電動雙層巴士，更將於今個月或下個月到港。不過翻查資料，政府早於7月時已宣布，電動雙層巴士將於8月到港。

黃錦星透露，本港首輛電動雙層巴士，更將於今個月或下個月到港。（資料圖片／余俊亮攝）

上周公布的《施政報告》提出重組政策架，黃錦星表示持開放態度，指一直以來均與不同部門合作，例如與渠務署商討於極端天氣下減少水浸：「我喺政府都一段時間，其實唔同部門係咪歸於邊個局，都唔係最關鍵。因為天文台過去都係同我哋緊密。」

我喺政府一段時間，其實唔同部門歸邊個局都唔係最關鍵，天文台過去都係同我哋（環境局）緊密。 環境局局長黃錦星

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兩電有風場選址 黃錦星︰時機成熟推展海上風場

至於發電方面，黃錦星指政府已在船灣淡水湖、石壁水塘、大欖涌水塘，增設浮動太陽能板，未來除了擴大至更多水塘外，亦會於政府建築物及填區增設太陽能板。早年政府曾研究於西貢建海上風場，他解釋，香港的海域面積有限，需等待科技成熟、價錢適宜才可落實。他透露，兩電已各有兩個風場選址，「而家差唔多係時機成熟推展。」

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