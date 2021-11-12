天文台料周末天晴和暖　錦田現秋英花海　大東山現賞芒草潮

乾燥的東北季候風正影響華南，今日（12日）持續清涼，至中午時份，氣溫回升至攝氏24.5度，黃大仙、啟德等市區地帶更衝破26度。好天氣在周六及周日（13及14日）將會持續，天文台預料兩日大致天晴乾燥，氣溫介乎20至25度。



天文台預料，隨着季候風在下周稍為緩和，氣溫會繼續上升，下周三（17日）市區最高氣溫更可達27度。惟翌日（18日）東北季候風補充殺到，氣溫亦會略為回落，市區最低氣溫預料約20度，更會有一、兩陣微雨。面對着「過山車」一般的氣溫，市民要留意好天氣狀況，記緊保暖！



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踏入深秋，本港仍然較為溫暖，在錦田鄉村俱樂部，一大片秋英（波斯菊）盛開，偌大的花海近日吸引不少人前往賞花及拍攝。秋高氣爽，大嶼山大東山芒草在夕陽下金光閃閃，吸引不少人登觀賞。

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▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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天文台表示，一股乾燥的東北季候風正影響華南，正午時分，本港多處地區的相對濕度下降至百分之四十以下，預料下午至今晚天氣會非常乾燥，下午大致天晴，晚上部分時間多雲，將會吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。

乾燥的東北季候風，會在週末期間，繼續為華南帶來普遍晴朗天氣，該區日夜溫差較大。隨著季候風在下周初稍為緩和，廣東地區日間溫暖。預料一股東北季候風補充會在下週後期抵達廣東沿岸。

（天文台截圖）

下周市區氣溫大致維持「2字頭」

天文台預料，天朗氣清的好天氣將持續到周末，至下周初季風稍為緩和後，日間會較為溫暖，下周二（16日）的溫度將反彈至22至26度，較昨日的預測稍為上升，翌日（17日）的最高溫度更可達27度。

惟預料一股東北季候風補充下周後期會抵達廣東沿岸，下周四（18日）氣溫將會稍為下降至20至24度，屆時亦會較為多雲、只有短暫時間有陽光，初時亦會有一、兩陣微雨。