季候風下周初緩和　氣溫反彈大致維持「2字頭」　周一最高26度

一股乾燥的東北季候風繼續為華南帶來普遍晴朗的天氣，今（11日）天氣清涼、非常乾燥，日夜溫差亦較大。天文台預料，東北季候風下周初會緩和，屆時氣溫將會再次回升，預料下周一（15日）氣溫將反彈，最高氣溫達26度，當日早上亦會有一兩陣微雨，濕度亦會稍升。

惟天氣仍然反覆，下周中期會季候風補充會緊隨殺到，氣溫會再次回落至19度，市民外出最好多帶一件外套，以免着涼。

至於下周五（19日）傍晚將上演的月偏食，天文台最新預測，當日傍晚將天朗氣清，氣溫介乎20至25度，相信市民有機會觀賞到月偏食過程。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，早上天氣清涼，氣溫介乎攝氏18至25度。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%以下，天文台已在上午8時45分發出紅色火災危險警告。今日大致天晴及非常乾燥。吹和緩北至東北風。

天文台預料，該東北季候風會在未來一、兩日，持續為華南帶來普遍晴朗天氣。未來兩日繼續陽光普照，氣溫介乎19至25度，日夜溫差會較大，亦會持續乾燥，明日（12日）濕度更會跌至35%。

周日（14日）開始，氣溫會逐漸回升，翌日早上會有一、兩陣微雨，令濕度略升，至下午多區更有機會高見27度。

（天文台截圖）

11.19傍晚月偏食 天文台預測當日天朗氣清

天文台估計，東北季候風補充會在下週中期抵達廣東沿岸，下周四（18日）氣溫最低再跌至19度，部分時間有陽光，未見有明顯涼意。

至於天文台早前預計，下周五（19日）傍晚將上演月偏食，面向東及東北方而沒有障礙物的地點是觀賞的最佳位置。按天文台最新預測，當日傍晚將天朗氣清，氣溫介乎20至25度，相信市民有機會可觀賞到整個月偏食。

（天文台網站圖片）

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