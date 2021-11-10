天文台料清涼天氣持續至周末　下周五天氣不俗　市民可觀賞月偏食

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測陽光普照的天氣持續至周末，但早上稍涼，市區最低氣溫只有18度，明早打鼓嶺或只有14度，日夜仍有6度溫差。隨季候風下周緩和，秋意減退，料下周一（15日）最高氣溫回升至26度，上水或再升至28度，短袖衫再次要出動了！

天文台日前預告，下周五（19日）傍晚將出現月偏食。天文台最新預測，當日部份時間有陽光，天氣不俗下，或有助觀賞這場天文現象。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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本港今日大致天晴及非常乾燥，但早上稍涼，大帽山曾跌至8.5度。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%以下。

一股乾燥的東北季候風會在未來兩、三日持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測，未來三日都是晴天，早上稍涼，市區氣溫徘徊在18至24度，且日間非常乾燥，最低相對濕度降至35%。參考自動分區天氣預報，明早打鼓嶺或只有14度，多個新界地區只有15、16度，早上上班上學還是要注意保暖。

今早大帽山曾跌至8.5度。（天文台網站截圖）

下周初市區高見26度

東北季候風會在下周初緩和，本港氣溫稍為回升，天文台預測，下周一早上有一、兩陣微雨，部份時間有陽光，市區最高氣溫回升至26度。電腦預測顯示，當日下午上水或再升溫至28度，多區亦高見27度，秋涼暫退，迎來暖意，隨後兩日仍高見26度。

天文台預料，東北季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，下周四（18日）起氣溫輕微回落到19至25度，部分時間有陽光，未見明顯涼意。

下周五上演月偏食 一年後再有月全食

天文台日前預告，下周五（19日）傍晚將出現月偏食。由於月食期間月亮的仰角較低，面向東及東北方而沒有障礙物的地點是觀賞的最佳位置。是次月食過程中，月球在食甚時仍處於地平線以下，故在香港觀看到的月亮會帶食而出。月球復圓的時間為下午6時47分，整個月食的過程會在下午8時06分完成。

按天文台最新預測，下周五部份時間有陽光，市區氣溫介乎19至25度，或有助觀賞這場月偏食。若錯過了，最快明年11月8日有機會觀賞月全食。

月偏食11.19上演 黃昏月出望向東北偏東可賞 在港可見後半部

（天文台網站圖片）

▼5月26日 月全食遇上超級滿月▼

