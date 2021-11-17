天文台料周五放晴有利賞月偏食　下周冷鋒到　打鼓嶺或達寒冷水平

本港近日陽光普照，晴朗天氣有利觀賞周五（19日）黃昏上演的月偏食。天文台預測，下周日市區仍高見攝氏27度，但一道冷鋒橫過華南沿岸，下周一（22日）（即二十四節氣的「小雪」）顯著轉涼，較周日最高的27度，降至最低的17度，一日間的溫差達10度。

天文台預料，小雪當日將迎來一、兩陣雨及風勢頗大，濕凍下涼意更甚，隨後兩日天氣更清涼，打鼓嶺或再跌至12度，即達寒冷水平，市民外出時記得注意保暖了！



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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東北季候風補充會在明日影響廣東沿岸，天文台預料，本港明早（18日）有一、兩陣微雨，部份時間有陽光；隨後一、兩日季候風被一股偏東氣流取代。本港周五迎來晴天，市區最高氣溫達27度，多個新界地區或再升溫至28度。

香港太空館早前預告，周五上演月偏食，但由於月球高度較低，且天色尚未全黑，市民或較難清晰看到月球位置，故提醒選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。天文台料預當日大致天晴，相信有利市民觀賞，太空館亦會於當天下午5時半至7時在網上直播是次月偏食。

▼2021年5月26日晚月食▼



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「小雪」冷鋒殺到 顯著轉涼

和暖天氣或未能在下周持續，天文台表示，一道冷鋒預料會在下周初橫過華南沿岸，該區顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大。下周一是二十四節氣中的「小雪」，傳統上意味冬季來臨，氣候漸冷。

由於冷鋒殺到，天文台料小雪當日天氣顯著轉涼，市區最低氣溫跌至17度，大致多雲及有一兩陣雨，市民又是時候出動禦寒衣物。

天文台預測，下周二雖然日間部分時間有陽光，但天氣變得清涼，市區最低氣溫再降至16度，普遍地區只有15度或以下，打鼓嶺則可能低至12度。當日離岸及高地間中吹強風，天氣亦十分乾燥，最低相對濕度只有40%，清涼天氣料持續至下周四。