跑馬地塌棚架女工亡　天文台助理台長：第二次10月發黑雨警告

熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區今日（8日）出現狂風暴雨，天文台清晨發出3號強風信號後，至上午11時20分才轉發紅色暴雨警告信號。跑馬地樂活道有大幅棚架在今早10時左右倒塌，當時仍是黃雨，至少四人受傷，其中一名女工被救出後證實不治。

香港天文台助理台長宋文娟今日（8日）下午出席《行政長官2021年施政報告》相關措施記者會，被問及初時只發3號及黃色暴雨警告信號是否誤判。宋文娟未有直接回應，只稱今早黑雨是有紀錄以來第二次在10月發黑雨，又稱「極端天氣隨着氣候變化影響，極端大雨，無論頻率同強度，都會不斷增加，所以全世界都需要加大力度去減，應對氣候變化。」



跑馬地巨型棚架倒塌一刻：



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熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區今日（8日）出現狂風暴雨，天文台清晨發出3號強風信號後，上午11時20分至中午12時45分期間，先發紅色暴雨警告信號，再轉黑色暴雨警告信號，其後再轉紅色暴雨警告信號。

棚架不遲於10時35分倒塌

跑馬地樂活道有大幅棚架倒塌，大量竹枝沙泥直塌行車路。事件中，兩名司機被困獲救清醒，至於被困兩名女工，其中一人被救出時陷昏迷，她送院後證實不治，至於另一名女工則清醒。警方正調查案件。運輸署於早上10時35分指，因棚架倒塌，樂活道（來回方向）近比華利山的全線須暫時封閉。

根據天文台紀錄，上午9時45分至10時45分，灣仔區雨量為27至29毫米；上午10時45分至11時45分則大幅增至72至86毫米，為18區最高，其後一小時降至21至25毫米。至於風速資料，上午9時31分至10時30分只有橫瀾島及大老山錄得最高持續風速達烈風程度（8至９級），分別73公里/小時及90公里/小時，其他各區則達強風程度（6至7級）。

當中最近灣仔的風站位於中環碼頭，最高持續風速為47公里/小時， 最高陣風則為90公里/小時。

今日截至下午3時半的總雨量，大部分地區的累積雨量介乎300至400毫米。（天文台網頁截圖）

香港天文台助理台長（拓展、研究及政務）宋文娟。（余俊亮攝）

助理台長宋文娟：極端大雨會不斷增加

有記者問及是否誤判，天文台助理台長（拓展、研究及政務）宋文娟表示，今早雨量比較大，是有紀錄以來第二次在10月發出黑雨，上次是2016年，與熱帶氣旋「莎莉佳」有關，「極端天氣隨着氣候變化影響，極端大雨，無論頻率同強度，都會不斷增加，所以全世界都需要加大力度去減，應對氣候變化。」