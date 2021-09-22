尖沙咀天文台總部擬建新副樓　翻新紅屋成歷史室　料2027年完工

座落於尖沙咀的天文台總部，已有過百年歷史。根據天文台提交的環評研究概要，港擬在天文台總部內加建一座新副樓，以及翻新天文台內現有紅屋，屆時新副樓將設有綜合預警中心、氣象數據及電腦中心等，希望解決現時天文台空間不足問題。工程計劃於2024年第一季施工，2027年完成。



+ 5

天文台總部建於1883年，1984年獲列為法定古蹟；紅屋則於1926年落成，曾用作無線電站，現為天文台的電子實驗室。根據當局提交的環評概要文件，今次工程希望解決天文台辦公室及設施空間不足問題；提供空間發展天文台的必要業務和服務；並提供空間舉行公眾教育和外展活動。

工程包括在天文台總部興建一座新副樓，設施將包括綜合預警中心，提供天氣預報、預警服務、地震監測和海嘯警報服務等。將設置氣象數據及電腦中心，支援全天候關鍵天氣服務的電腦系統，氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場、錄影室、新聞發布中心、公眾教育資源中心及展覽廊、天氣雷達及衛星中心，以及休息室和辦公室，供員工使用。

紅屋已有95年歷史

當局提交的環評文件亦指出，新增建的副樓，高度為主水平基準上45米，可提供總樓面約3,800平方米。由於現時停車場位於主水平基準上約24.4米，因此新建副樓由停車場起計的高度，不得超過約20.6米。

至於翻新後的紅屋將成為歷史室，展示天文台歷史。整項工程暫定於2022年第四季完成研究，2024年第一季施工，並於2027年完成啟用。

不過報告亦指，施工期間產生的震動，或會對附近的歷史建築物有間接影響，有機會導致震動及輕微的土地沉降。另外，由於天文台總部內的棕櫚，是短吻果蝠的潛在棲息地，有可能受施工期間的噪音騷擾，但預計牠們會在工程完成後重新定殖。工地範圍內曾有白鵛鴉出現紀錄，但同樣評估，工程對牠們只有短暫影響。