明日氣溫略回升　天文台料市區介乎18至23度　三區早上仍低見14度

冷鋒本周初殺到後，本港連日天氣清涼。天文台表示，東北季候風正為華南帶來天晴乾燥的天氣，本港市區今早（24日）最低氣溫16度，中午時分，最高氣溫達21度，上午及今晚天晴乾燥，吹和緩北至東北風。



天文台預測，未來一、兩天華南普遍晴朗，日夜溫差較大，預料一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在週末期間影響廣東沿岸，區內風勢較大。本周餘下時間及下周初天晴乾燥，新界早上仍然清涼，明日（25日）氣溫略為回升，市區氣溫介乎18至23度，不過大埔、石崗及流浮山早上仍低見14度。周末期間風勢較大。



國家隊代表團下周五起（12月3日）一連三日訪港，運動員將會有體育示範及表演。天文台預測，屆時本港天晴乾燥，氣溫介乎17度至24度。



天文台表示，東北季候風正為華南帶來天晴乾燥的天氣，中午時分，市區最低氣溫16度，最高氣溫達21度。（資料圖片)

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼



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天文台指，東北季候風正為華南帶來天晴乾燥的天氣，預測今日上午及今晚天晴乾燥，吹和緩北至東北風。中午時分市區最低氣溫16度，最高氣溫21度。展望本週餘下時間及下週初天晴乾燥，新界早上仍然清涼。週末期間風勢較大，不過天氣持續回暖，天文台預料下周一氣溫將恢復「2字頭」，料介乎20至25度，天晴乾燥。

昨缺乏太陽照曬 最終比電腦模式預期還要更涼

天文台昨日周二（23日）錄得市區最低14.3度，為今年入秋以來最低溫。天文台今日發表的「天氣隨筆」網誌中指出，昨日氣溫再創新低，除因有季候風推動的冷平流外，大氣中層氣流頗為波動，覆蓋華南沿岸的廣闊雲帶因而久久未散，更在周一晚至周二早上帶來微雨。在缺乏太陽照曬的情況下，雲層下近地面冷空氣不但沒有變暖，氣溫反而因雨水蒸發，冷卻效應得以再往下推一把，最終實況比電腦模式預期還要更涼。

(天文台網頁截圖)

乾燥東北季候風已在雲帶北面闢出一個晴空區，預料隨雲帶逐漸消散，晴空區會南移。天文台估計未來一、兩日華南天氣將會普遍晴朗，日間氣溫會稍為回升，惟晚間輻射冷卻的效果會較顯著，所以日夜溫差較大。提醒市民早上出門前記得帶多件褸，以免著涼。

國家隊代表團下周五起（12月3日）一連三日訪港，天文台預測，當日天晴乾燥，當日最低氣溫17度，最高氣溫24度。（天文台網頁截圖)

下周初另一股東北季候風達華南 數日早晚清涼

天文台又料一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在周末期間影響廣東沿岸，區內風勢較大。另一股東北季候風會在下週初抵達華南，隨後數日早晚清涼，天晴乾燥。

本周最低氣溫徘徊18至19度，最高氣溫則介乎23至24度，到下周三至四最低氣溫跌至16度。國家隊代表團下周五起（12月3日）一連三日訪港，天文台預測，12月3日天晴乾燥，氣溫介乎17度至24度。

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▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼

