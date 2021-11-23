天文台今早錄14.3度入秋最低　清涼天氣維持多兩天　明最低15度

冷鋒周一（22日）殺到後，天氣急轉涼，清涼天氣持續。天文台今早（23日）在市區錄得最低14.3度，刷新今年入秋以來最低，本港多區降溫至13度，大帽山更錄得7度低溫。天文台指，東北季候風正為華南沿岸地區帶來清涼天氣，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。正午時分，本港大部分地區氣溫只有約15度左右，較昨日低3至4度。



天文台預測受乾燥東北季候風影響，未來兩、三天華南普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差較大，料明日市區最低氣溫15度，大埔、流浮山約12度，打鼓嶺更有機會降至10度。



天文台又預料，一股清勁至強風程度偏東氣流會在週末影響廣東沿岸，區內風勢較大，另一股東北季候風在下週初至中期抵達華南地區。下周初天氣回暖至最高26度，不過下周三（12月1日）又再轉涼，天氣有如過山車。



▼11.22冷鋒襲港 天氣明顯轉涼▼



天文台今早在市區錄得最低14.3度，刷新今年入秋以來最低，多區降溫至13度，大帽山更錄得7度低溫，大老山則錄得8.1度。天文台表示，本港今日下午及今晚多雲，天氣清涼及乾燥。今晚雲層轉薄，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。展望未來兩、三日天晴乾燥，早上清涼，新界氣溫顯著較低，周末期間風勢較大。

（天文台網頁截圖）

天文台料明早大埔、石崗、流浮山12度

氣溫方面，天文台預料清涼天氣會維持多兩天，明早市區得15度，沙田及屯門13度，大埔、流浮山低見12度。至於打鼓嶺更有機會錄得10度低溫，達寒冷程度。

隨後數日料天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。天文台料周四市區氣溫介乎17至24度，即溫差達7度；而周四相對濕度最低亦得35%，市民要注意保暖外，亦要注意保濕。

周末起回暖 下周三再轉涼

天文台又預料，周末起回暖，下周一（29日）大致天晴及乾燥，氣溫介乎20至26度，夏天衣物或仍要繼續「出動」。不過踏入12月，天氣亦料稍為轉涼，天文台預測下周三（12月1日）氣溫稍跌至介乎17至24度，新界多區得14度，而打鼓嶺更低見12度。

▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼

