小雪｜冷鋒殺到北風勁　天文台料今晚再急凍　有區連續三日僅11度

冷鋒今日（22日）殺到，天氣將急轉涼。天文台表示，今日上午一道冷鋒已橫過華南沿岸，隨後的東北季候風正帶來清涼的天氣。預測市區氣溫將由日間最高的攝氏23度，急降至晚上僅16度，新界多區徘徊在14、15度，而打鼓嶺則低見13度。

天文台預測受乾燥東北季候風影響，覆蓋華南沿岸的雲帶會在明日（23日）逐漸轉薄，隨後數天華南普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差較大。料明日氣溫再跌至15度，打鼓嶺更有機會連續三日低見11度。天文台料下周初天氣回暖至最高26度，不過下周三（12月1日）又再轉涼，天氣有如過山車，市民要注意保暖。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



+ 6

冷鋒今早抵港，市民起床或已感受到絲絲涼意。天文台表示，東北季候風正為華南帶來顯著較涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南沿岸。今日正午時分，本港普遍氣溫較昨日低4至8度。今日是廿四節氣中的「小雪」，天文台料今晚得16度，或成為自2009年錄得最低13度以來，12年最涼的小雪。

天文台預料今日天氣顯著轉涼，今晚氣溫進一步下降。多雲，有一兩陣微雨；吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。展望明日天氣清涼及乾燥；多雲，稍後雲量減少。氣溫方面，明早料市區得15度，將軍澳、大埔及沙田等低見13度，而打鼓嶺更有機會由明日，連續三日至周四（25日）最低氣溫僅11度，達寒冷程度。

隨後數日料天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。天文台料周四市區氣溫介乎17至24度，即溫差達7度；而周四相對濕度最低亦得35%，市民要注意保暖外，亦要注意保濕。

天文台料周末起回暖，下周一（29日）大致天晴及乾燥，氣溫介乎20至26度，夏天衣物或仍要繼續「出動」。不過踏入12月，天氣亦料稍為轉涼，天文台預測下周三（12月1日）氣溫稍跌至介乎18至24度，新界多區得15度，而打鼓嶺更低見13度。

▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼

