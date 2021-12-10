天文台料下周熱帶氣旋形成移菲律賓　歐美預報料入南海與港有距離

乾燥的東北季候風持續影響下，本港迎來多日晴天，天文台料周日（12日），即「新世界維港泳」賽事當日，市區最高氣溫達24度，但隨季候風補充在當晚抵達廣東沿岸，將帶來清涼天氣，下周一（13日）市區最低氣溫降至16度。

天文台又預料，下周會有一熱帶氣旋在西北太平洋形成，大致移向菲律賓一帶。參考歐美電腦預報系統，該熱帶氣旋有機會在下周五（17日）進入南海，或達颱風級別，暫料與香港保持距離，趨向海南島方向。



▼11月21日市民賞大棠紅葉▼



+ 3

本港今日繼續陽光普照，未到正午12時，深水埗已率先升溫至25.6度。天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來兩、三日持續影響華南，料未來數天仍然天晴，周日（12日）市區最高氣溫達24度，上水或再升溫至27度。

一股東北季候風補充，將會在周日晚上抵達廣東沿岸，並為區內帶來清涼天氣。天文台預料，本港周一早上將迎來清涼天氣，市區最低氣溫降至16度，天氣也變得乾燥，最低相對濕度降至45%，市民早上返工返學要注意保暖！

下周初上演雙子座流星雨

隨季候風在下周中期逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。天文台預測，清涼天氣僅維持一日，下周二起連續數天氣溫稍稍回升。

天文台亦預告，下周一晚上9時至下周二早上6時，以及下周二晚上9時至下周三早上6時，較大機會欣賞到每年12月上演的雙子座流星雨，亦料這三日均是晴天，市民或有利觀賞這場流星雨。

下周或有颱風殺入南海

天文台又預料，下周會有一熱帶氣旋在西北太平洋形成，大致移向菲律賓一帶。按目前九天天氣預報，下周六（18日）離岸風間中達6級，即風力達三號風球程度，翌日（19日）天氣轉差並轉涼，迎來大致多雲及有一兩陣雨的天氣。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該熱帶氣旋最快下周五進入南海，海平面中心氣壓最低為966 hPa，即達颱風級別，暫料趨向海南島方向；而美國全球預報系統（GFS）亦料其進入南海後升級至颱風級別。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

