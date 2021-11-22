JUPAS｜中大明年增4理學士課程　讀地球與環境科學可考天文台職位

JUPAS大學聯招下月8日截止申止申請，中大公布，下學年增設四個新的理學士學位課程，包括學習設計與科技、地球與環境科學、計算數據科學及生物科技、創業與醫療管理，以培訓學生具備跨學科技能，一年級學額由15個至至35個不等。



中大公布，下學年增設四個新的理學士學位課程，各代表簡介新課程內容。（中大提供）

三間學院合辦學習設計與科技課程

中大2022/23學年四個新理學士課程之一的學習設計與科技課程，由教育學院、工程學院和理學院共同開設，課程內容涵蓋學習JAVA語言、實用人工智能、微積分工程應用等。中大指，課程目標令學生掌握學習設計和科技的理論及知識，建立對設計、執行及評估科技支援學習的能力。

校方指，課程畢業生可投身學校、非政府組織、大學等，從事教育產品開發設計師、電子學習顧問或培訓師、技術經理等；亦可報讀PGDE學位教師文憑課程，取得教師資格從事科學教育。

地球與環境科學取代舊有兩課程

至於地球與環境科學課程，將取代現有兩個課程，分別是地球系統科學和環境科學。校方指，新課程結合地質學、氣象學、海洋學、環境化學、生態學，讓學生學習和研究地球及環境系統中各圈層運作，包括大氣圈、水圈、冰雪圈等，從而瞭解及參與減輕自然人為的環境威脅。

校方指參考舊課程經驗，畢業生可從事政府部門如天文台、漁護署，也可在其它機構擔任助理地質學家、數據分析師、項目工程師等。有興趣報讀地球與環境科學的考生，可在大學聯招直接報讀該課程，或透過選讀「大量收生」的理學，在大學一年級後期才決定這個主修範疇。