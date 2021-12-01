天文台料今冬平均氣溫偏高　寒冷日數達14天　籲注意溫差大要保暖

天氣明顯轉涼，多區今早最低氣溫跌至14度，清涼天氣或持續至周五。天文台日前預告今個冬天平均氣溫正常至偏高，料寒冷天氣日數與去年冬季相若。

天文台表示，受到全球暖化和本地城市化影響，雖抵消部分拉尼娜影響，但提醒「切勿有錯覺今個冬天會暖些」，日夜溫差可達6至8度。長者安居協會亦指寒冷天氣會影響長者氣管健康，有機會因氣促而增加送院機會，呼籲「最緊要保暖及多飲暖水」。



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天氣明顯轉涼，多區今早最低氣溫跌至14度，清涼天氣或持續至周五。（天文台網站截圖）

天文台︰本周發出寒冷天氣警告機會較低

一股強烈東北季候風影響華南沿岸，正午時分本港各區氣溫普遍較昨日低4至6度，天文台預測未來一兩日華南沿岸早上相當清涼，日夜溫差較大。香港天文台助理台長陳栢緯表示，內陸較涼空氣逐漸向南擴展，預計明早仍然相當清涼，新界地區涼意更甚，日夜溫差較大。他預計本周發出寒冷天氣警告的機會較低。

過去個多月赤道太平洋中部及東部水溫繼續下降，今年10月該區水溫低於正常。(資料來源：美國國家海洋及大氣管理局／天文台)

天文台預測，赤道太平洋中部及東部會在今個冬季維持偏冷，並可能發展成一次短暫的拉尼娜事件，本港冬季平均氣溫正常至偏高（即高於17.7度），料寒冷天氣日數與去年冬季的14天相若。

根據天文台資料，由1950年至2021年期間共有17 個受拉尼娜影響的冬季，當中平均溫度偏低的冬季有6次，平均溫度偏高有3次，其餘冬季的溫度均為正常。陳栢緯表示，受全球暖化和本地城市化影響，抵消部分拉尼娜的影響，但提醒「切勿有錯覺今個冬天會暖些，這是平均預測，日與日之間變化大，尤其是溫度變化……夜晚起風，第二日早上天氣轉涼，中間溫差可達6至8度」。

高級科學主任李子祥亦補充，拉尼娜現象的強弱非影響冬季溫度的最主要因素，因冷空氣具隨機性，例如氣候變化、城市化、冷空氣來自的方向、其他天氣系統的影響，均會影響冷空氣的強度。

長者安居協會呼籲長者注意保暖

長者安居協會24小時「一線通平安鐘」熱線中心平均每天接獲2000個求助個案，在寒冷或酷熱天氣警告下時求助個案會增多，當中約100宗為緊急送院，往往在天氣轉冷後幾天或過節後數天有顯著增加。在天氣寒冷的日子，長者多因痛症、氣促及跌倒向協會求助送院。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，寒冷天氣會影響長者氣管健康，有機會因氣促而增加送院機會。她提醒，若體溫有較大跌幅，或導致低溫症；穿著過份厚重衣物，會妨礙血液循環及影響身體活動，可能增加跌倒、呼吸困難或暈眩風險。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，寒冷天氣會影響長者氣管健康，有機會因氣促而增加送院機會。（李澤彤攝）

王建議，當氣溫在短時間内急劇下降，長者應穿足夠衣物，多喝暖水保暖，切勿因天冷而緊閉門窗，應保持家居空氣流通，不要穿著過份厚重衣物。如身體不適，應按平安鐘求助或求醫。她又提醒，冬天氣溫下降可令病毒活動能力更強，長者應盡快打新冠疫苗。

王虹虹又指，去年疫情下長者異常情況增加，例如家暴、自殺、家庭磨擦增加等，至今年疫情稍放緩，逐步可恢復正常社交，上述現象恢復正常。但長者面對不少處所要求使用「安心出行」，令長者在日常生活有感無所適從，例如可否入街市、飲早茶等，故當政府有新政策推出，協會會幫忙通知長者，協助安裝「安心出行」等。