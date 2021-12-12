正午暖笠笠有地區26度　季候風今晚殺到明早僅16度　冬至清涼有雨

東北季候風帶來普遍晴朗天氣，天文台指，在正午時分已有8區率先升溫至攝氏26度，迎來暖笠笠的周日。天文台預測，一股季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，明早變得清涼，市區最低氣溫跌至16度，打鼓嶺或再跌至11度。

天文台料下周季候風緩和，氣溫稍回升至24度，但隨著另一股東北季候風會在本周後期影響華南，天氣再度轉涼，下周二（21日）「冬至」將迎來大致多雲及有幾陣雨的天氣，氣溫再度重返16度。



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東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，在正午時分本港天氣溫暖，普遍地區氣溫上升至約23度，打鼓嶺、元朗公園、深水埗、黃大仙、九龍城、觀塘、滘西洲及長洲均升溫至26度，冬日氣息欠奉。

隨著廣東北部氣壓正在上升，天文台預測一股季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，轉吹清勁北風，料明早天氣清涼，市區最低氣溫跌至16度，打鼓嶺更跌至11度，且日間乾燥，濕度跌至50%，料清涼天氣持續至周二（14日）。

在正午時分打鼓嶺、元朗公園、深水埗、黃大仙、九龍城、觀塘、滘西洲及長洲均升溫至26度。（天文台網站截圖）

冬至早上清涼市區僅16度

季候風在本周中期緩和，廣東氣溫會稍為回升，天文台料周三（15日）起天氣逐漸回暖，近周末迎來晴天，周五（17日）市區最高氣溫達24度，天氣再次變得暖笠笠。但是，另一股東北季候風會在本周後期影響華南，本港再次降溫，並暫別晴天，料下周二「冬至」早上清涼，市區最低氣溫跌至16度，大致多雲及有幾陣雨，家庭團聚的同時，要注意保暖及記得帶備雨傘了。

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ECMWF料熱帶氣旋入南海後升級成強颱風

此外，天文台預告本周會有一熱帶氣旋在西北太平洋形成，大致移向菲律賓一帶。參考內地中央氣象台，預計未來十天西北太平洋將有一個颱風生成，並將於周六（18日）前後影響南海。

至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦預測，該熱帶氣旋周六進入南海，其中ECMWF料該熱帶氣旋最高可達強颱風級別，並趨向越南。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

