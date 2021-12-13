12月風暴｜熱帶氣旋雷伊周末進入南海　歐美預報C型轉向逼近廣東

熱帶氣旋雷伊形成，天文台預告會在未來數日逐漸增強，大致移向菲律賓南部及橫過南海南部，與其相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。內地中央氣象台預測雷伊將快速增強至超強颱風，橫過菲律賓時減弱，但本周六（18日）進入海南後又會再度增強至強颱風級別。



參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），預料雷伊進入南海後有機會向北移動，直逼廣東沿岸及本港，並在香港以東近岸掠過；美國全球預報系統GFS也有類近預測，但料雷伊會在南海中部遇到「颱風殺手」東北季候風而逐漸消散。



天文台預測本港周末起吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風。若天文台因雷伊發出熱帶氣旋警告，將打破1974年紀錄，成為影響本港最遲的熱帶氣旋。



內地中央氣象台預測雷伊進入南海增強為強颱風

踏入12月，風季仍未完結，冬季即使有熱帶氣旋產生，也只會在較南緯度移動。天文台預測，熱帶氣旋雷伊會在未來數日逐漸增強，大致移向菲律賓南部及橫過南海南部。

參考內地中央氣象台，下午5時熱帶風暴雷伊位於西北太平洋，距離菲律賓馬尼拉東偏南方向約2,330公里，將以每小時約20公里速度向西偏北方向移動，並逐漸增強。按目前路徑概率預報圖，雷伊周四（16日）增強成超強颱風，越過菲律賓後一度減弱，但進入南海後，又再升級成強颱風。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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歐洲ECMWF預測逼近香港以南約300公里

至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），預測雷伊最快周六（18日）進入南海，料最高可達颱風級別，起初向西移向越南南部，其後改向北移動，直逼廣東沿岸香港，下周三（22日）最接近本港以南約300公里，但屆時已減弱成熱帶風暴，料續移向香港以東海域。

美國全球預報系統（GFS）同料雷伊入南海後可升級成颱風，但在南海中徘徊，或未登陸已消散，料因「颱風殺手」東北季候風而減弱。

不過需注意，ECMWF及GFS會持續修訂；而天文台的九天天氣預報，也未見預報會打風。本港冬天主要受東北季候風影響，即使有熱帶氣旋逼近廣東沿岸，若主導風力來自季候風，而風力達到時速40公里以上，將發出強烈季候風信號，代表風力等同3號風球。

東北季候風對熱帶氣旋影響兩極，有時產生疊加效應，導致本港風力大增，如10月襲港的熱帶氣旋獅子山及圓規，便是受季候風「加持」；但更多時東北季候風的冷空氣，也會成為「颱風殺手」，令熱帶氣旋在南海消散。

天文台料與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。（天文台網站截圖）

1974年12月艾瑪襲港 天文台發3號風球

雖然未知雷伊最終會否令香港12月發出風球，但天文台料與其相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣，多日離岸風間中達6級，即達3號風球風力，最快周六市區氣溫已降至16度，翌日進一步降至15度，迎來清涼早上，最低相對濕度跌至40%，隨後三日清涼有雨，意味今年「冬至」（21日）感受到涼意，最適合與家人圍爐取暖了。

翻查資料，本港唯一一次12月打風發生在1974年12月1日，當年艾瑪西移入南中國海，其後向北移動，逼近本港，惟已減弱成熱帶風暴，但天文台仍在12月1日晚上11時懸掛了3號強風信號，令艾瑪成為影響香港最晚的熱帶氣旋紀錄，至今未被取代。

1974年12月1日熱帶氣旋艾瑪吹襲，在本港以北近距離掠過，天文台發出3號第球，為本港唯一一次12月打風。（天文台圖片)

▼10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼



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▼10月13日颱風圓規襲港下的市面情況▼

