寒冷聖誕｜強烈季候風周六來襲　天文台料下周一12度或發寒冷警告

熱帶氣旋雷伊為港帶來最遲的一號風球，天文台表示，在熱帶氣旋雷伊和東北季候風的共同影響下，離岸及高地會間中吹強風，大帽山及大老山氣溫跌至單位數。

天文台另預測，一股強烈冬季季候風會在本周六（25日）聖誕日抵達華南沿岸，下周初本港顯著轉冷，料下周一（27日）市區最低氣溫跌至12度，即跌至寒冷天氣水平，打鼓嶺或再降到7度，創入冬以來最低溫，料屆時需發出今年首個寒冷天氣警告。



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天氣持續清涼，與雷伊相關的雨帶會在今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，天文台料今日多雲、間中有雨，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風；又料明日冬至仍然間中有雨，稍後雨勢減弱，市區氣溫介乎16至18度，涼意未減。

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平安夜迎幾陣雨 天氣不太冷

天文台預測，本周中後期廣東沿岸氣溫稍為回升，平安夜（24日）當日市區最高氣溫回升至22度，但多雲及有幾陣雨，外出度過佳節市民或要有心理準備在雨中漫步。

至於周六（25日）聖誕節天氣，天文台指一股強烈冬季季候風會在當日抵達華南沿岸，料將暫別雨天，但仍然多雲及清涼，稍後離岸間中吹強風，市區最低氣溫得跌至17度。受這股季候風影響，下周日（26日）Boxing Day（拆禮物日）雖然短暫時間有陽光，但天氣顯著轉涼，市區最低氣溫再跌至14度。

12.27低見12度 打鼓嶺僅7度

天文台預測，下周一（27日）聖誕長假最後一日天氣更冷，市區有可能跌至12度，早上寒冷，屆時或有需要發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。

參考自動分區天氣預報，打鼓嶺有機會跌至7度，而上水、石崗及大埔更可能低見9度，終於感受到冬天的氣息。天文台料隨後兩日大致天晴，氣溫稍稍回升1、2度，重返清涼天氣，市民外出時記得做好保暖了。