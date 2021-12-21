雷伊風球｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號　高地間中仍吹強風

熱帶風暴「雷伊」減弱為熱帶低氣壓，一號戒備信號現正生效。天文台高級科學主任李淑明今早（21日）在電台節目表示，「雷伊」在之後數小時最接近香港，並在香港以南200公里掠過，隨後便會逐漸遠離和減弱，料改掛3號風球機會很低。

到正午12時20分，天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，並指雷伊在下午會逐漸遠離本港及繼續減弱，對本港不再構成威脅。



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在上午10時，熱帶低氣壓雷伊集結在香港以南約160公里，預料向東北偏東移動，時速約25公里，橫過南海北部並繼續減弱。

天文台高級科學主任李淑明今早在港台節目《千禧年代》表示，「雷伊」將在未來數小時最接近香港，將在香港以南200公里掠過，隨後便會逐漸遠離和減弱，料改掛3號風球的機會很低，當雷伊對本港無威脅時，就會取消所有警告訊號。被問到雷伊減弱的原因，她稱因為雷伊「去咗海水溫度低嘅地區」，故無足夠能量供應予其再發展、增強。

她又指，在12月打風十分罕見，亦打破了最遲打風的紀錄，被問到是否與氣候變化有關，她稱今次雷伊的形成與印度氣流有關，但是否與全球極端天氣相關，則需更全面的研究才能確定。不過，氣候變化會令全球強的熱帶氣旋增多，並帶來多雨水，雷伊符合這種情況。