雷伊風球｜天文台發出1號風球破最遲掛波紀錄　澳門晚上或改發3號

強烈熱帶風暴雷伊逐步逼近，今早（20日）已進入香港800公里範圍，天文台發出特別天氣提示，預告會在今日中午前發出熱帶氣旋警告信號，並在上午11時20分正式發出1號風球，是繼1974年颱風艾瑪後第二次12月打風，更打破本港歷來一年內最遲發出熱帶氣旋警告紀錄。天文台表示，雷伊移向南海北部並迅速減弱，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。



最新天氣預測：寒冷聖誕｜強烈季候風周六來襲 天文台料下周一12度或發寒冷警告

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周二在相距本港約200公里掠過 1號風球今日維持

天文台表示，在上午11時，雷伊集結在在香港之西南偏南約640公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，移向南海北部並迅速減弱。按照現時預測，雷伊今日會靠近廣東沿岸地區，但會繼續減弱；在雷伊和東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地會間中吹強風，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

按上午11時預測路徑，雷伊將在明日（21日）冬至早上闖入本港400公里防範範圍，不過已降級成熱帶低氣壓，在本港以南約200公里掠過，翌日已減弱成低壓區。

由於東北季候風正為華南帶來清涼天氣，同時與雷伊相關的雨帶正影響南海北部及華南沿岸地區，天文台料今日多雲及間中有雨，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。

土木工程拓展署中午公布，由於一號戒備信號生效，柴灣公眾填土躉船轉運站將於下午1時20分停止開放，直至另行通知。

「雷伊」已減弱為強烈熱帶風暴，並逐漸轉向東北方向移動，預料明日將在澳門以南約200公里內掠過。（澳門地球物理暨氣象局圖片）

澳門風力將增強 晚間考慮是否需改發3號風球

澳門地球物理暨氣象局已發出一號風球。當局指，雷伊已減弱為強烈熱帶風暴，並逐漸轉向東北方向移動，預料明日將在澳門以南約200公里內掠過。與其相關的雨帶會在今日至明日間影響澳門，雨勢較為頻密及持續時間較長。

雖然雷伊強度會有所減弱，但由於距離較接近澳門，風力將會增強，間中達6級及有陣風，該局將於晚間考慮是否需要改發3號風球，請市民密切留意天氣變化並關注最新風暴消息。

此外，由於正值天文大潮，在疊加風暴潮影響下，今日(20日)晚上內港一帶會出現水浸，藍色風暴潮已經發出，預測水浸高度為0.5米以下，請市民做好預防水浸措施。

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