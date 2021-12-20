雷伊風球｜天文台預告中午前掛風球　47年來再次12月掛波

臨近冬至、聖誕節仍有颱風接近香港。熱帶氣旋雷伊是自1961年以來，首個在12月於南海出現的超強颱風。雷伊今早（20日）已減弱為颱風，但同時進入香港800公里範圍內，天文台早上8時45分預告，今日中午前發出熱帶氣旋警告信號。

天文台預測雷伊將於明日冬至（21日）進一步逼近，或靠近本港以南約200公里範圍，但屆時已減弱成熱帶風暴，中心附近最高持續風速仍可達每小時75公里。



1974年12月艾馬襲港掛3號風球

翻查資料，由1961年至今，共有4個熱帶氣旋曾於12月，闖入本港500公里範圍。當中僅1974年的「艾瑪」逼使天文台發出3號風球，並在香港以西不足100公里登陸。

1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」是1974年的熱帶氣旋艾瑪 。（天文台圖片)

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天文台今早7時50分更新九天天氣預報，今日吹清勁（5級）東北風，離岸及高地間中吹強風（6級），即3號風球風力；明日冬至吹和緩至清勁（4至5級）北至東北風，初時離岸及高地間中達強風級（7級）同屬3號風球風力。

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